VIDEO: Novinářka Deníku N Procházková dala facku redaktorovi Sputniku Frantovi. Prý kvůli manipulativnímu textu

PRAHA Petra Procházková, dlouholetá redaktorka Lidových novin a nyní Deníku N v pátek na novinářském fóru pořádaném ruským časopisem Mezinárodní život vyrazila z ruky mobil a dala facku redaktorovi české verze ruské zpravodajské agentury Sputnik Vladimíru Frantovi.

Na rozmíšku jako první upozornila zveřejněním záběrů z incidentu internetová online televize Raptor TV.



Procházková se ve videu objevuje v momentě, kdy se Franta vzájemně fotí a natáčí s fotografem Deníku N Ludvíkem Hradilkem.

Novinářka do jejich konfliktu vstoupila slovy, že Franta vypouští lži a měl by se stydět. Na to redaktor Sputniku reagoval tím, že si natočí, co o něm Procházková říká. To ji vytočí, Frantovi vyrazí z rukou telefon a uštědří mu facku.

Server Lidovky.cz požádal o reakci napadeného Frantu. „Vše, co chci a můžu říci k celé situaci, je napsáno v tiskové zprávě agentury Sputnik, s níž naprosto souzním. Víc se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl.

Na sestřih videa Raptor TV se můžete podívat ZDE:





„Domníváme se, že jakékoliv rozpory se mají řešit cestou civilizovaného dialogu. Agrese a urážky nemají nic společného ani s žurnalistikou ani s normami společenského chování,“ stojí v oné zprávě.



„Incident nijak neovlivní naši činnost, budeme i nadále poskytovat českému publiku důvěryhodné, aktuální a operativní informace podle norem a principů novinářské etiky a celkové lidské morálky,“ pokračuje prohlášení Sputniku.

Procházková: Franta mě vyprovokoval

Podle Procházkové, která svůj pohled na situaci nastínila v Deníku N, došlo k vyražení mobilu a následnému políčku Frantovi kvůli tomu, že ji vyprovokoval.

A to prý zmanipulovaným komentářem o jejím vystoupení na fóru na serveru sputniknews.com a následným chováním vůči jejímu kolegovi z Deníku N fotografovi Ludvíku Hradilkovi.

„Přímo na místě jsem žádala o možnost vyvrátit zmíněné lži. Na akci, která měla být věnována boji proti fake news a dezinformacím, nebyl nikdo ochoten řešit konkrétní případ manipulace s fakty spáchané na mé osobě,“ uvedla Procházková v Deníku N.



„Na videu není zaznamenán předcházející kontext, jak se situace postupně vyhrocovala. Jsem přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí. Nejsem na to, co se v pátek stalo, hrdá, ale nejsem to já, kdo by se měl stydět,“ dodala.

Za Procházkovou, která se od začátku 90. let věnuje dění v Rusku, kde také dlouhodobě žila a pro Lidové noviny pracovala až do září 2018 dlouhých 27 let, se postavilo i vedení Deníku N.

„Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná,“ uvedlo s tím, že je jasné, kdo cíleně lže a manipuluje.



Okamura: Zákeřné fyzické napadení

Paradoxní na celé situaci je, že Mediální fórum 2019, který pořádal ruský časopis Mezinárodní život neslo podtitul Svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti. V programu fóra se pak píše o tom, že se na něm diskutovalo o dezinformacích.

K incidentu se vyjádřil na Twitteru mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

„Přesně tak to dopadá, když necháme do svého srdce vstoupit nenávist, před kterou stále varuji. Pokud s někým nesouhlasíme, a notabene jde o novináře, řešením opravdu nejsou facky a sprostota.“



Tomio Okamura

K celé situaci se vyjádřil na stránkách Sputniku i předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura.



„Novinářka sluníčkářského Deníku N (přezdívaného Deník nenávisti) Petra Procházková nám předvedla v praxi ‚chvilku pro demokracii‘ a zákeřně fyzicky napadla redaktora Sputniku Vladimíra Frantu jen pro to, že se jí nelíbí jeho komentáře,“ konstatoval s tím, že se podle něj Vladimír Franta choval inteligentně.



​Na útok na novináře zareagoval i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „V Deníku N prý psali, že se u nás už smí fackovat novináři. Radši si to ale ještě ověřím,“ napsal na svůj Twitteru.

Hřebejk: Reakce Procházkové je na místě

Naopak za Procházkovou se postavil například režisér Jan Hřebejk. „Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží, klobouk dolů, reakce paní Petry Procházkové je naprosto na místě,“ uvedl na Twitteru.



Jan Hřebejk s dcerou.

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina na stejné sociální síti reagoval podobně. „Petro, to, žes dala Sputniku přes hubu, je správně,“ napsal Štětina.

Ostrá slova na adresu Franty a podpora na adresu Procházkové zazněla i z úst jejich kolegů z mediální sféry Pavla Šafra, Alexandra Mitrofanova a Jindřicha Šídla.