Vláda otočila, DPH na noviny poroste. Pro řadu tiskovin to bude likvidační, říká Šmuclerová

„Hledali jsme společensky významné hledisko. Časopisy jsou vědecké. To je ten hlavní důvod, proč jsou ve snížené sazbě. Existují i jiné než vědecké časopisy, to se ale už rozlišit nedá. Vědecké noviny neznáme,“ zdůvodnil rozdílnou sazbu DPH pro časopisy a noviny ministr financí Zbyněk Stanjura.

Premiér Petr Fiala přitom v únoru uvedl, že nechce, aby se noviny více danily, a tedy i zdražovaly. Odůvodňoval to společenskou funkcí. „Nechtěl bych udělat nic, co by ohrozilo nejen nezávislou žurnalistiku, ale i vzdělanost,“ odpovídal předseda vlády v rozhovoru pro Deník na otázku týkající se změn DPH u tiskovin. „Touto cestou určitě jít nechceme,“ doplnil Fiala. Zdůraznil ale, že v tu dobu ještě nebyla na opatřeních shoda.

Krok může mít na chod novin významné dopady. „Nechápu krok vlády, protože posunout noviny do nejvyšší sazby z 10 % na 21 %, to znamená o více než 100 procent, vypadá jako pokus o likvidaci novin v České republice,“ komentovala krok kabinetu Petra Fialy pro iDNES.cz předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová.

Zatímco časopisy budou zdaněny dvanácti procenty, noviny jednadvaceti, knihy se naopak dočkají nulové daně z přidané hodnoty. Vláda o tom informovala na čtvrteční tiskové konferenci, kde představovala úsporná opatření.

Konsolidační balíček má příští rok snížit zadlužení Česka o 94 a v roce 2025 o 148 miliard korun. Návrh obsahuje 55 opatření. Současné tři sazby DPH se zredukují a zůstanou jen dvě.

Do nižší, 12procentní sazby, přejdou a nepatrně zlevní potraviny, léky či náklady na bydlení. Do základní 21procentní DPH se přesouvá z 15procentní i 10procentní daně z přidané hodnoty na třicet položek.

Podle ministra financí Stanjury vláda zvyšuje hlavně daně z neřestí, kam patří například čepované pivo, alkohol či hazardní hry. Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce. Zvýšení se týká i některých služeb, například kadeřnických a holičských, oprav obuvi, kožených výrobků či jízdních kol.