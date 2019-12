Ohňostroj v Praze navzdory magistrátu? Spolek ho chce zasvětit Gottovi, vybírá potřebný milion korun

PRAHA Konec roku je pro pražský magistrát nákladný. Zhruba dvacet milionů letos spolkne vánoční osvětlení, další dva miliony pak půjdou na chystaný novoroční videomapping, který měl podle původních plánů náhradit tradičního ohňostroj. Milovníci klasické pyrotechniky ale možná smutnit nebudou...

Videomapping, který bude zajišťovat firma Art 4 Promotion, se bude promítat na Národní muzeum. O nahrazení klasického ohňostroje tzv. videomappingem rozhodl magistrát v srpnu, jako důvod uvedl negativní důsledky pyrotechniky, především hluk, který ruší zvířata. A z rozpočtu vyhradil dva miliony korun.



„Na základě vyhodnocení současných trendů audiovizuálních veřejných představení a po zvážení možných alternativ za tradiční ohňostroj byl k uvítání nového roku zvolen videomapping,“ vysvětlil LN mluvčí Prahy.

Videomapping bude podle Hofmana rozdělen na sedm obrazů, měl by trvat deset minut a nese název My, Praha. Show se bude třikrát opakovat vždy po hodinách, první projekce začne v 18.15 hodin.



Milovníci klasické pyrotechniky patrně plakat nemusejí. Spolek Ohňostroj pro Prahu, který chce v Praze navzdory rozhodnutí magistrátu uspořádat novoroční ohňostroj, jej plánuje věnovat Karlu Gottovi. Show by se měla jmenovat Praha božská. Organizátoři na akci vybírají peníze, potřebují nejméně milion korun. Pokud by se jim to podařilo, z legislativního hlediska by neměli mít s uspořádáním ohňostroje problém. Od 6. listopadu dodnes jim na účtu přistálo téměř 63 tisíc korun - převážně od drobných přispěvatelů.

Zábavní pyrotechniku sice v metropoli reguluje zvláštní vyhláška, zákaz ale na Silvestra a Nový rok neplatí. „Pořádání jakéhokoli ohňostroje v daném termínu žádnému souhlasu ze strany magistrátu nepodléhá,“ potvrdil mluvčí Prahy.

Pro ohňostroje obecně platí pouze ohlašovací povinnost, a to městské části a místnímu hasičskému sboru. Profesionální ohňostroje může odpalovat jenom firma nebo osoba, která k tomu má odbornou způsobilost. Pro spolek Ohňostroj pro Prahu by měla show zajistit firma Makalu Fireworks, která zajistila posledních pět pražských novoročních ohňostrojů. Ty byly odpalovány například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě.



Více vánočního osvětlení

Miliony spolkne z rozpočtu pražského magistrátu vánoční osvětlení. To je letos masivnější než v předešlých letech. Městská rada v polovině listopadu rozhodla o výběru jeho dodavatele, zvítězila společnost MK – mont illuminations s nabídkovou cenou 19 280 000 korun bez DPH. „Společnost tak zajistí vánoční osvětlení na pět let, za cenu 3 856 000 korun bez DPH za rok,“ řekl LN mluvčí magistrátu Vít Hofman. V minulých letech se podle něj o vánoční osvětlení muselo soutěžit každoročně. „Od letošního roku bude osvětlení mnohem rozsáhlejší, tedy ve více ulicích. Do osvětlení jsou započítány například i dva nasvícené vánoční stromy v ulici Na Příkopě a v parčíku na Staroměstském náměstí. Oba stromy budou osvětlením reagovat na okolní ruchy nebo zpěv koledníků,“ doplnil.



Hlavní město zajišťuje osvětlení typicky v ulicích v centru, například na Mariánském, Staroměstském a Václavském náměstí, na Masarykově, Smetanově a Dvořákově nábřeží anebo v ulicích Evropská a Na Příkopě. Ve zbylých lokalitách Prahy si osvětlení zajišťují jednotlivé městské části.

Pozor na dechové zkoušky

V době adventu bude v pražských ulicích i více policistů. Posílení se bude týkat zejména víkendů. „I přesto, že v současné době nemáme informace, které by nasvědčovaly tomu, že je nějaké přímé nebezpečí, které by hrozilo České republice, jsme navýšili opatření z toho důvodu, že očekáváme výrazný nárůst počtu návštěvníků hlavního města Prahy,“ řekl ředitel pražské policie Tomáš Lerch. Policie se podle něj zaměří i na dechové zkoušky řidičů.