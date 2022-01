Rok 2022 bude jedním z nejtěžších od vzniku samostatného Česku, řekl Fiala

„Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám lakovali věci na růžovo, ale proto, aby vaše problémy správně pochopili, pojmenovali a dokázali je vyřešit,“ řekl Fiala v projevu, který byl předtočený.

Po vítězství ve volbách do Sněmovny sestavil vládu ze zástupců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, která vystřídala menšinový kabinet Andreje Babiše. Právě Babišovu vládu Fiala zkritizoval.

„Předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost. A doslova žila ze dne na den,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

Máme zbytnělý stát, redukce mu prospěje, řekl Fiala

„Odsouvat problémy na další volební období je vždycky jednodušší, než kousnout do kyselého jablka a začít je řešit. Ale naší zemi nic jiného nezbývá, protože každý den se naše problémy budou už jenom zvětšovat,“ řekl předseda vlády.

Vyhrát nad inflací nelze vyhrát ze ze dne na den, řekl Fiala. „Zdědili jsme rozpočet s dalším obrovským schodkem a na jeho zaplacení si budeme muset opět půjčit,“ prohlásil Fiala. „Chci slíbit, že budeme hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát a tomu rozumná redukce jenom prospěje.

Někteří ekonomové jsou podle něj skeptičtí a říkají, že inflaci se nepodaří zkrotit, dokud se nepodaří dostat pod kontrolu ceny energií. Podle předsedy vlády si tento problém vyžaduje i mezinárodní řešení. „Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt. A na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu,“ řekl premiér.

Nestačí jen odněkud vystoupit, kritizoval Fiala nepřímo nápad vyvázat se z Green Dealu

Varoval před populisty, kteří budou tvrdit, že řešení je jednoduché, že stačí něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Tím nepřímo kritizoval prezidenta Miloše Zemana, který ve svém vánočním poselství mluvil o tom, že se musíme vyvázat ze zeleného údělu pro Evropu, který je podle Zemana hlavním důvodem růstu cen energií. Cena elektřiny totiž podle odhadů vzroste o 30 procent a plynu o 50 procent.

Podle předsedy vlády musíme konečně pohnout s výstavbou jaderných bloků a taky podpořit investice do dalších rozumných obnovitelných zdrojů. !To je cesta, jak z energetické krize ven. A její alternativou je jen zaostalost a chudoba,“ řek v novoročním projevu Fiala.

Vystrčil ocenil Babiše, jak se zachoval po volbách, i solidaritu občanů po povodních

Již hodinu po poledni vystoupil se svým novoročním projevem i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ocenil bývalého premiéra Babiše za to, jak se zachoval po volbách, když předával moc Fialovi. „Chtěl bych ocenit to, jak odešel z pozice premiéra, jak přijal výsledek voleb, považuji to za odpovědné a profesionální,“ řekl Vystrčil.

Ocenil i solidaritu a pomoc občanů s odkazem na ničivé tornádo v loňském roce. „V době, kdy nám teče do bot, si dokážeme pomoci,“ řekl šéf Senátu.

Prezident Miloš Zeman hodnotil rok 2021 ve svém vánočním poselství, které přednesl ve druhý svátek vánoční, na sv. Štěpána. Řekl, že 2021 nebyl dobrý rok, kritizoval Green Deal, který přirovnal k zelenému náboženství, a podpořil i povinné očkování proti covidu.