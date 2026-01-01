Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Na sociálních sítích už zveřejnili své vlastní novoroční projevy předseda vlády a ANO Andrej Babiš a předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Loni Pavel v novoročním projevu řekl, že je je přesvědčen, že Česká republika je na tom lépe, než se někteří domnívají.
„Skutečný stav naší země není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad,“ řekl před rokem ve svém druhém novoročním projevu Pavel. Připomněl, že Česká republika má na rozdíl od mnoha míst štěstí, že není přímým dějištěm války ani rozsáhlého lidského utrpení. Podpořil také přijetí eura.
Novoroční projevy k národu měli také prezidenti samostatné České republiky Václav Havel a Václav Klaus. Tradici narušil až Zeman, který v roce 2013 vystoupil s projevem 26. prosince. Změnu zdůvodnil tím, že chce navázat na zvyk z první republiky.
Tradici novoročních projevů zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ve třicátých letech začal vystupovat s vánočními projevy. V těch pokračovali i druhý československý prezident Edvard Beneš a prezident okupovaných Čech a Moravy Emil Hácha. Až Klement Gottwald pak začal poselství národu přednášet opět na Nový rok.