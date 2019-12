Novotný je na svůj výstup v ruské televizi hrdý. Policení exprezident ho před Rusy označil za blázna

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný ohodnotil svůj projev v ruské televizi jako vynikající. V pondělním Rozstřelu pro iDnes.cz přiznal, že je na své vystoupení, v němž hájil plány na vybudování pomníku vlasovcům, upřímně hrdý. Alespoň prý lidé u nás mohli vidět, jak vypadá ruská státní televize.

Na prvním programu tamní státní televize Rossija se Novotný před pár týdny postaral o pořádné pozdvižení. Nejen kvůli prezentaci názorů na význam vlasovců v české historii, ale i způsobu, jakým je předkládal. Nápadnými gesty a grimasami Rusům naznačoval, že ho hovor s nimi unavuje a zdržuje. Jednoho z účastníku debaty dokonce označil za opilého či zfetovaného. Rusům pak došla trpělivost a diskuzi předčasně ukončili.

V pondělí rozhovor i situaci kolem pomníku popsal v pořadu iDnes.cz. Na památníku i nadále trvá. Oceňuje, že vlasovci bojovali proti bolševikům. Naopak maršál Koněv si podle něj sochu v Praze nezaslouží.

Novotný mluvil v ruské státní televizi o vlasovcích i Katyňském masakru. Po sedmi minutách s ním přerušili spojení

„Na ten rozhovor jsem se vůbec nepřipravoval. Ten den jsem byl strašně unavený, bylo toho na mě moc. Nevěděl jsem, do jaké televize mluvím a bylo mi to jedno. Neviděl jsem ani tu dekoraci, proti mě stál pán s mobilem v ruce,“ vyjádřil se Novotný k přípravám na diskusi.

„Odpovídal jsem popravdě, upřímně a na otázky, které jsem dostal. Zdravím všechny pitomce, kteří mi říkají, jak jsem naletěl ruské propagandě,“ zasmál se.

„Vlasovci byli válečný zločinci. Ale to je stejně jedno. Jak to souvisí s naší věcí?“ reagoval Novotný na moderátora, který mu přednesl několik válečných zločinů vlasovců. „Mně se líbí, že bojovali proti bolševikům,“ vysvětlil řeporyjský starosta.

Policení exprezident je na straně Rusů

V reakci na listopadový rozhovor se starostou Řeporyjí si ruská televize pozvala do studia i Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta. Ten českého politika označil za blázna, se kterým většina krajanů nesouhlasí.



„Naštval mě, že řekl, že jsem bývalý neúspěšný bulvární novinář. Co si to, ty šmejde, dovoluješ?“ reagoval Novotný ve studiu. „Měl by za to viset, to je vlastizrada,“ dodal.

Pomník by měl být podle Novotného chráněn proti poškození vandaly. Zastupitelé pražských Řeporyjí o něm budou jednat v úterý večer. Informaci radnice zveřejnila na své úřední desce. Původně se mělo zastupitelstvo podle Pavla Novotného sejít až 16. prosince. Termín ale změnil ze zdravotních důvodů.