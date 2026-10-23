V Řeporyjích budou celkem tři místostarostové. Post starostky obsadila za ODS Lenka Fialová, sestra bývalého starosty Pavla Novotného.
„Tatínek mě i budoucí paní starostku pochválil s tím, že na 2. místo ve volbách a kriminál to je „slušnej vejsledek“. Dycky Řeporyje!,“ uvedl Novotný na síti X.
Hnutí získalo také pozice druhého místostarosty a tři místa v radě. Post třetího neuvolněného místostarosty náleží hnutí ANO, stejně jako jedno místo v radě.
Prvním místostarostou je David Roznětinský, druhým Pavel Novotný, třetím je neuvolněný místostarosta Radek Hubata. V radě je také Radek Hanák.
„Lidé si přáli změnu, ale tato dohoda ji nepřináší. Ptejte se svých zastupitelů, proč odmítli naši korektní a věcnou nabídku na spolupráci,“ uvedlo v reakci na uzavření koaliční smlouvy vítězné uskupení Přívětivé Řeporyje, které bude mít v zastupitelstvu sedm křesel.
Novotný loni pozastavil členství v ODS a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.
Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu. Členem se znovu stal o tři měsíce později.
Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho tehdejší místostarosta Roznětinský. Mandát zastupitele si Novotný ponechal. Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.
Městská část Praha - Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a žije tam asi 6400 obyvatel.