Novotný se vrátil do zastupitelstva Řeporyjí, ale starostou už nebude

Novotný neobhájil vítězství ve volbách z roku 2022. Jeho ODS skončila se ziskem 30,61 procenta hlasů druhá za uskupením Přívětivé Řeporyje, které získalo 44,62 procenta hlasů a které bylo podporované STAN, lidovci a Piráty. Přívětivé Řeporyje přijel podpořit i šéf STAN Vít Rakušan.
V zastupitelstvu získalo uskupení Přívětivé Řeporyje sedm mandátů, ODS pět mandátů, TOP 09 dva mandáty a ANO jeden mandát.
Před čtyřmi lety ODS v čele s Novotným zvítězila s výsledkem 37,1 procenta hlasů. Loni pozastavil členství ve straně a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení ke třem měsícům vězení. Původně podmíněný trest soud změnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu. Členem se znovu stal o tři měsíce později.
Mandát zastupitele si Novotný ponechal a později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin zrušil.