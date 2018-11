Novou primátorkou Brna se stala Vaňková z ODS, vystřídala Vokřála z ANO

Vizitka Markéty Vaňkové Vizitka Markéty Vaňkové (41; ODS), která byla zvolena primátorkou Brna: Narodila se 15. července 1977, Brno



Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (2000), získala titul JUDr. (2002)



V současnosti pracuje jako primátorka (od 2018), zastupitelka města Brna (od 2018), zastupitelka Jihomoravského kraje (od 2016), zastupitelka městské části Brno-střed (od 2002)



Začínala jako advokátní koncipientka, v roce 2005 složila advokátní zkoušky; věnuje se občanskému, obchodnímu a správnímu právu, má vlastní advokátní kancelář

Do ODS vstoupila v 25 letech v roce 2002, kdy se stala poprvé zastupitelkou Brna-středu, v této městské části byla také mezi lety 2006 a 2010 radní; do brněnského zastupitelstva byla poprvé zvolena v roce 2006, v následujících dvou volbách (2010 a 2014) ale mandát nezískala, do magistrátních lavic se vrátila až letos, kdy vedla brněnskou kandidátku občanských demokratů



Je vdaná, má dvě děti Stala se druhou ženou v čele Brna. První byla v letech 1994 až 1998 pozdější senátorka a ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, která stejně jako Vaňková zastupovala ODS.

Hospodářské noviny letos na podzim uvedly, že Vaňková v letech 2007 až 2011 jako advokátka offshorové firmy Brandson Enterprises registrované v Londýně vymáhala dluhy pro ostravský dopravní podnik za velmi nízkou odměnu. Vaňková už dříve uvedla, že pro firmu jako advokátka pracovala, popřela ale možnou spojitost s jakýmkoli pochybným jednáním.

"Chceme umožnit dostupné a levnější bydlení pro Brňany. Je potřeba mít nový územní plán, který bude obsahovat několik lokalit pro stavbu bytů. Čím víc jich bude, tím víc bude možné cenu snížit," řekla mimo jiné před volbami Vaňková, která také kritizovala nedávno zavedený systém rezidentního parkování.

Co se týče polohy hlavního nádraží, což v posledních letech výrazně rezonovala brněnskou politikou, podporuje jeho přesun k řece. "Tvrdím, že jde o natolik odbornou otázku, ve které bychom se měli řídit doporučením studie proveditelnosti, zpracované z úrovně SŽDC. A protože i z ní vyšla lépe varianta u řeky, měly by být co nejdříve činěny kroky směřující k vybudování nového nádraží v odsunuté poloze," řekla.