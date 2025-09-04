„Co kdybychom sem dovezli americké pistácie, americký chmel a americké víno,“ říká ve videu nový šéf kanceláře amerického velvyslanectví. Jeho kolegyně ho ale zpraží, že stejné výrobky už v Česku k dostání jsou...
„Co kdybychom jeli na dny NATO do Ostravy a představili tam americkou vojenskou techniku?“ navrhuje na dalším místě Wisner. Na svůj dotaz však dostává odpověď, že již jsou USA na dny NATO zaregistrované. Poté přichází s dalším návrhem, a to ohledně otevření franšízy amerických restaurací. Ani tady však s nápadem neuspěje. Všude přichází se svými nápady stejně jako smyšlený geniální český vynálezce ve filmu Jára Cimrman ležící, spící o fous později.
Jeho kroky poté míří za jeho spolupracovníkem. „Pracuji na kampani, kde nám lidé posílají fotky z USA,“ dozvídá se Wisner. „Route 65? Není to málo?“ ptá se při pohledu na jeho výtvor, když v tom dostává konečně za pravdu a název je přepsán na Route 66. Tak jako Cimrman, když radil Antonu Čechovovi, že název Dvě sestry je pro jeho chystaný román málo.
„Všichni máte skvělé nápady a spojujete naše země. Kéž by o nich věděl každý. Co kdybychom natočili video?“ navrhuje v závěru Wisner. S nápadem nakonec u kolegů uspěl. A na výsledek se můžete podívat.