Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku

  13:30
Nový chargé d’affaires na americkém velvyslanectví v Praze David Wisner pojal své představení vtipně a vesměs po cimrmanovsku. „Vášnivý cestovatel, příležitostný autor projevů, rád vymýšlí nové způsoby, jak rozvíjet česko-americké vztahy. Podívejte se, jak David inspiruje ambasádní oddělení,“ stojí ve videu na sociální síti X, které zveřejnilo americké velvyslanectví. Zároveň ho doprovodilo hashtagem „Ležící spící“.

„Co kdybychom sem dovezli americké pistácie, americký chmel a americké víno,“ říká ve videu nový šéf kanceláře amerického velvyslanectví. Jeho kolegyně ho ale zpraží, že stejné výrobky už v Česku k dostání jsou...

„Co kdybychom jeli na dny NATO do Ostravy a představili tam americkou vojenskou techniku?“ navrhuje na dalším místě Wisner. Na svůj dotaz však dostává odpověď, že již jsou USA na dny NATO zaregistrované. Poté přichází s dalším návrhem, a to ohledně otevření franšízy amerických restaurací. Ani tady však s nápadem neuspěje. Všude přichází se svými nápady stejně jako smyšlený geniální český vynálezce ve filmu Jára Cimrman ležící, spící o fous později.

Jeho kroky poté míří za jeho spolupracovníkem. „Pracuji na kampani, kde nám lidé posílají fotky z USA,“ dozvídá se Wisner. „Route 65? Není to málo?“ ptá se při pohledu na jeho výtvor, když v tom dostává konečně za pravdu a název je přepsán na Route 66. Tak jako Cimrman, když radil Antonu Čechovovi, že název Dvě sestry je pro jeho chystaný román málo.

„Všichni máte skvělé nápady a spojujete naše země. Kéž by o nich věděl každý. Co kdybychom natočili video?“ navrhuje v závěru Wisner. S nápadem nakonec u kolegů uspěl. A na výsledek se můžete podívat.

