Nový guru Jára? Policie případ učitele tantry, jehož ženy obvinily ze znásilnění, odložila

Případ Guru Járy: Krajský soud ve Zlíně v říjnu roku 2015 Guru Járovi uložil deset let vězení za znásilňování studentek esoterické školy Poetrie. Potrestána byla rovněž jeho blízká spolupracovnice Barbora Plášková, která dostala 9,5 roku. Podle obžaloby bylo v letech 2004 až 2007 znásilněno osm žen či dívek. Podle obhájců ale věděly, co je čeká, a nešlo tak prý o trestný čin. Semináře Guru Járy se konaly na několika místech v Česku včetně domu ve Zlíně nebo statku v obci na Olomoucku. Sám Guru Jára pobýval v Česku jen výjimečně, hodně cestoval, pobýval například v Thajsku.

Jeho škola fungovala už od roku 1997. Teprve od roku 2009 se na internetu začala objevovat svědectví, že by v komunitě nemuselo být vše v pořádku. Jedna z bývalých lektorek školy dokonce řekla, že lektorky ve skutečnosti sloužily jako kuplířky pro vůdce sekty. Guru Jára byl už dříve odsouzen i za pomluvu. V roce 2009 vyvěsil v jednom českém městě letáky s informacemi o lékařce, která pracovala v místní nemocnici. Na papírech bylo uvedeno, že způsobila smrt pacienta. Lékařka pak z nemocnice odešla a na čas byla bez práce.