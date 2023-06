Nebudu kouzelný ministr s měšcem po boku, řekl Výborný. Lidovci ho schválili

„Věřím, že dokáže hájit zájmy zemědělců a posílí i vládní tým,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka.

Budoucí ministr zemědělství označil zemědělství za „silový resort“. „Nebudu kouzelný ministr s měšcem po boku,“ řekl ve čtvrtek Výborný.

Chce na ministerstvu soustředit hlavně na zlepšení komunikace, kterou končící ministr Zdeněk Nekula podle kritiků nezvládal. Nekula při veřejném oznámení rezignace prohlásil, že necítil podporu vedení strany.

Na tiskové konferenci zdůraznil také, že lidovci mají ve své gesci ministerstvo životního prostředí, se kterým chce úzce spolupracovat, například na protierozní vyhlášce. S dalším resortem KDU-ČSL - ministerstvem práce a sociálních věcí - chce spolupracovat na zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků, kteří v zemědělství chybějí. Za výzvu Výborný označil obnovu lesů po kůrovcové kalamitě.

Zemědělství je strategickým sektorem do budoucna, zvýraznila to válka na Ukrajině, řekl Výborný tento po setkání s prezidentem Petrem Pavlem. „Je třeba pracovat na potravinové soběstačnosti,“ řekl v úterý na Hradě Výborný.

„Jsem připraven komunikovat jak s odbornou, tak s laickou veřejností,“ uvedl po schůzce s prezidentem dosavadní šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Výborný kývl na nominaci od předsednictva strany poté, co nabídku usednout do křesla šéfa resortu zemědělství odmítl podle informací iDNES.cz místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Kandidátem na nového šéfa klubu lidovců je podle informací iDNES.cz z vládní koalice místopředseda strany Tom Philipp. Jurečka to ve čtvrtek nechtěl komentovat

Podle premiéra Petra Fialy je Výborný zkušený politik s vysokým morálním kreditem, který by byl pro vládu velkou posilou. Nový ministr zemědělství musí podle premiéra intenzivně pracovat na zlevnění potravin a pomoci tak s dalším snížením inflace.

Ministr zemědělství ale není ten, kdo ceny určuje, řekl po jednání celostátního výboru lidovců Marek Výborný.