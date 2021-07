Začala platit nová pravidla pro cestování, zvýhodněni jsou pouze plně očkovaní. Podívejte se, co se změnilo

Praha Lidé, kteří mají dva týdny po ukončeném očkování proti covidu si včera oddychli. Neplatí pro ně totiž nově změněná pravidla pro cestování. Podle nich musí ode dneška na test na koronavirus všichni, kteří se vracejí ze zahraniční zpět do Česka. ,,Plně očkovaní Češi nebudou muset podstupovat žádný test ani karanténu bez ohledu na zemi, ze které přicestují,“ informoval včera na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Úlevu mají také ti, kteří covid prodělali v posledním půlroce a mají náležitá potvrzení. Nevyhnou se však povinnosti vyplnit příjezdový formulář a nahlásit pobyt v zahraničí zaměstnavateli.

Nově návrat dovolenkářům neulehčí ani to, že si strategicky vybrali cílovou destinaci ze seznamu tzv. „zelených států“ s nízkým rizikem. Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi zemí pro neimunní cestovatele se totiž stírají a v praxi platí dva hlavní scénáře: z méně rizikových zemí stačí po návratu předložit pouze antigenní test, z rizikovějších je pak nutný PCR test a sebeizolace.

Lidé, kteří letos touží po zahraniční dovolené a odmítají kompletní servis cestovních kanceláří, si musí velmi pečlivě zkontrolovat před začátkem cesty nejen podmínky cílové destinace, pravidla dopravce, ale i rychle se měnící nařízení, která se na něj vztahují při příjezdu domů.

I z těchto důvodů se lidé často přiklánějí k organizovaným zájezdům s cestovkami, které klientům zjišťují nejnovější změny v cestovatelských pravidlech a někdy zajišťují i samotné testování.



Dnešní zpřísnění se projeví hlavně v náporu na odběrová testovací místa, protože do zahraničí vyjíždějí ve velké míře mladší lidé, kteří zatím povětšinou neměli možnost zkompletovat očkování.

„V nejbližších týdnech očekáváme zvýšený zájem,“ uvedl pro LN Michal Mikšík, mluvčí společnosti GHC Genetics, která zajišťuje testování na Letišti Václava Havla v Praze. Podle něj je však testovací místo na nápor cestovatelů dostatečně připravené.

Navyšovat kapacitu v odběrovém místě na pražském letišti ale neplánují, jelikož už teď musí zvládat velké nápory cestujících. „Stane se, že na odběrové místo přijde najednou třeba 50 lidí a musíme je zvládnout odbavit. Personálně máme na místě vždy plnou kapacitu,“ sdělil Mikšík.

Zatímco Praha nabízí dostatek testovacích míst, v regionech je situace horší. Proto opozice požaduje po resortu zdravotnictví zveřejnění mapy odběrových center pro PCR testování a navýšení kapacity tam, kde je nedostatek. To by mělo ulehčit lidem dopady nových pravidel.

Jedno z nich ale platí pro všechny bez výjimek: nově musí před příjezdem do Česka vyplnit příjezdový formulář. Nahlašování se vyhnou jen jedinci, kteří za hranicemi pobývají méně než 12 hodin. Bez testu po dovolené v cizině nebudou lidé smět do práce, na což mají dohlížet jejich zaměstnavatelé.

Absolutní výjimku ze všech pravidel mají děti do šesti let, u kterých se nemusí řešit testování ani příjezdový formulář.

Dovolená letecky, test navíc

Nespornou výhodu ode dneška získají ti, kteří cestují individuálně, například autem. Sice musí také na test, na jeho absolvování ale mají celých pět dní.

Obecně platí, že pravidla pro zelené a oranžové země, tedy ty s nízkým a středním rizikem, jsou obdobná. Jedinou výhodou zelených zemí, mezi které momentálně patří turisticky oblíbená Itálie, Chorvatsko nebo Řecko, je nyní to, že výletníci mohou test, ať už antigenní, nebo PCR, absolvovat během pěti dnů po příjezdu do Česka. U dovolených v oranžových, jako jsou Baleárské ostrovy nebo Kypr, je nutné testem disponovat již před samotným překročením českých hranic, tedy v případě využití hromadné dopravy, zejména letadla, autobusu či vlaku.

U červených oblastí, kam nově patří třeba Španělsko, a tmavě červených zemí nově platí povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. V případě přicestování hromadnou dopravou je nutné mít ještě jeden test, antigenní, nebo PCR, již před příjezdem do Česka, individuálním cestovatelům stačí, když se otestují až v domovině.

Do černých zemí, kde hrozí extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru, nově neplatí zákaz cestovat, ale jedná se o „důrazné nedoporučení“. Jako poslední na seznam bylo přidáno turisticky oblíbené Tunisko.



I odtamtud je ale možný návrat s plným očkováním bez testů. Pro ostatní platí, že je nutné předložit PCR test ještě před příjezdem do Česka, zároveň se jedinec musí prokázat rezervací PCR testu, který absolvuje nejdéle do 24 hodin po vstupu na české území. Následuje povinnost testovat se opět metodou PCR nejdříve desátý, nejpozději čtrnáctý den po příjezdu. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Cestovky pomohou i s testem

Komplikovanou situaci kolem měnících se pravidel do jisté míry řeší cestovky. Ty pro své klienty často zajišťují testování i po návratu, jako třeba Fisher a Blue Style.

Ne všechny cestovní kanceláře ale tuto službu poskytují. „Hromadné testování po návratu zařizovat nebudeme. Klientů, kterých se to týká, je menšina. Hodně lidí už má očkování dokončeno a navíc hodně velká část lidí se vejde do 180 dnů od prodělání nemoci,“ řekla LN mluvčí Čedoku Eva Němečková. Pro své klienty však společnost zajišťuje testování v destinacích, ve kterých nesmí turista bez negativního testu na palubu letadla.

Zájemce o zahraniční dovolenou podle oslovených cestovek už testování letos neodradí, za rok trvající pandemii si zvykli. „Řecko loni v půlce léta začalo požadovat testy, lidé se vyděsili a na chvíli úplně přestali kupovat zájezdy. Letos je to úplně jiné. Lidi testy berou jako běžnou součást,“ zhodnotil pro LN mluvčí cestovní kanceláře Fisher Jan Bezděk.