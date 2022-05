Kdo je nový pražský arcibiskup? Neměl správný původ, na gymnázium se prý dostal díky zásahu Panny Marie

Brněnský rodák Jan Graubner, který 29. srpna oslaví 74. narozeniny, prožil dětství a dospívání na Slovácku. Vyrůstat v tvrdé totalitě padesátých let ale nebylo vůbec jednoduché. Komunistický režim sebral Graubnerovým oděvní továrnu i obchod, otec byl povolán na vojnu k neblaze proslulému pomocnému technickému praporu (PTP) a matka s dětmi se musela vystěhovat na výminek k sedlákovi, kde žili deset let, než získali družstevní byt.

Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici roku 1967, kam se dostal podle svých slov díky zásahu Panny Marie, k níž se úpěnlivě modlil, se hlásil do kněžského semináře. Na školu jej ale nevzali, protože neměl „dělnický původ“. Stal se proto strojírenským dělníkem v tehdejším Gottwaldově a v následujícím roce už byl na olomouckou teologickou fakultu přijat.

Po vysvěcení v roce 1973 se vrátil do Gottwaldova, ale už jako kaplan. Čekaly ho ještě dva roky na vojně, kam nastoupil ve stejném roce. Poté pokračoval kaplanskou službou v dnešním Zlíně, později působil ve Valašských Kloboukách, administroval farnost Vizovice, spravoval poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.

V roce 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Svěcení přijal od tehdejšího arcibiskupa Františka Vaňáka a stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa přijal roli administrátora olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992. Stal se tak 14. arcibiskupem v Olomouci. Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejsk Quod dixerit vobis, facite – „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5).

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, do této funkce se pak vrátil v roce 2020, kdy nahradil kardinála Duku. Mezi jeho hlavní oblast zájmu patří charitativní činnost.

Na podzim 2020 onemocněl Graubner, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, koronavirem, byl hospitalizován a podle jeho vlastních slov byl jeho stav velmi vážný – „ocitl jsem se na prahu věčnosti“. Po několika týdnech hospitalizace se uzdravil.

Intronizace v červenci

Byť v pátek Vatikán oznámil Graubnerovo jmenování do funkce pražského arcibiskupa, oficiální uvedení do úřadu (intronizace) primase čeká až na počátku července. Nový apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo má totiž dle informací serveru Lidovky.cz přijet do Prahy 2. července. A bude to právě on, kdo Graubnera do úřadu uvede.