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Karel Novák obhájil funkci předsedy Rady ČT. Dostal deset hlasů z osmnácti

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  17:38aktualizováno  18:09
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Předseda Rady ČT Karel Novák. (7. června 2023)

Předseda Rady ČT Karel Novák. (7. června 2023) | foto: ČTK

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Předsedou Rady České televize byl ve středu opět zvolen Karel Novák. Dostal deset hlasů z osmnácti. Radní rozhodovali mezi dosavadním předsedou Novákem, stávajícím místopředsedou Vlastimilem Ježkem a členem rady Vladimírem Karmazínem.

Volbu místopředsedů rady na místa Ježka a Ivana Tesaře radní odložili kvůli odchodu Ilji Racka z jednání. Oba místopředsedové tak zůstávají ve funkcích.

Novák v radě působí od roku 2022, kdy byl i poprvé zvolen jejím předsedou. Funkci obhájil i v roce 2024.

Rada je nástrojem, kterým má veřejnost kontrolovat činnost České televize. Mimo jiné schvaluje její rozpočet či strategické plány nebo volí generálního ředitele České televize. Rada má 18 členů. Dvě třetiny volí Sněmovna a třetinu Senát.

Šestapadesátiletý Novák v televizi pracoval od začátku 90. let. Postupně zastával funkce redaktora, vedoucího vydání, dramaturga, zástupce šéfredaktora a šéfredaktora zpravodajství. V této funkci působil od roku 2002 do roku 2004 a později v letech 2010 a 2011. Stál také v čele zpravodajství ostravského studia České televize.

V roce 2017 byl ve finále volby generálního ředitele televize, v níž funkci obhájil Petr Dvořák. V letech 2019 až 2021 byl ředitelem strategického rozvoje zpravodajství Active Radio. V současnosti pracuje pro firmu Railmarket.com.

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