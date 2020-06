‚Nový Prymula’? Post nikoho neláká, ani po čtrnácti dnech se nikdo nepřihlásil

Praha Kdo nahradí bývalého náměstka pro zdravotní péči Romana Prymulu, jenž ve funkci skončil 1. června a stal se vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, je velkým otazníkem. Nikdo nejeví o funkci zájem, resortu zdravotnictví se do této chvíle žádný adept nepřihlásil.

„Do výběrového řízení na pozici náměstka či náměstkyně pro zdravotní péči zatím neevidujeme žádnou přihlášku,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Renata Povolná.

Tendr je přitom otevřený už přes čtrnáct dní. Úřad vyhlásil výběrové řízení 1. června, zájemci mohou obálku s životopisem a motivačním dopisem poslat na ministerstvo do konce měsíce. „Výběrové řízení podle služebního zákona trvá nejdéle dva měsíce, včetně třicetidenní lhůty, kdy je zveřejněno oznámení o jeho vypsání,“ uvedla Povolná. Jméno „nového Prymuly“ by tak mělo být známo do konce července. Je ale možné, že se soutěž protáhne. „Pokud se nikdo nepřihlásí, vypíšeme výběrové řízení znovu,“ uvedla Povolná.

Populární funkce

Po koronavirové krizi by se přitom mohlo zdát, že jde o lákavý post, který dokáže slušně vyšperkovat kariéru. Exnáměstek Prymula se v době epidemie stal nejznámější tváří široko daleko. Epidemiolog se zúčastnil tiskových konferencí, plnil titulky novin a zpravodajských portálů, v Česku snad není člověka, který by ho neznal.

Náměstek pro zdravotní péči je jmenován na dobu neurčitou. „Do otevřeného výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje podmínky na danou pozici,“ vysvětlila Povolná. Nový náměstek musí mít například vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, ošetřovatelství nebo zdravotnického managementu a nesmí působit v politice. „Kvalifikaci uchazečů posoudí nezávislá odborná komise,“ dodala mluvčí. Zájemci musí projít ústními pohovory, výběrová komise poté vládě doporučí vhodné adepty.

Vedle Prymuly byl další viditelnou osobností v době koronaviru epidemiolog Rastislav Maďar, který vede pracovní skupinu pro řízení uvolňování karanténních opatření. Logicky se tak nabízí jako Prymulův nástupce. Maďar ale kandidaturu odmítá. „Neuvažuji o tom a z vlastní vůle nebudu žádost na ministerstvo posílat,“ řekl serveru Lidovky.cz epidemiolog. Nebrání se ale budoucí spolupráci s resortem zdravotnictví. „Panu ministrovi budu i nadále k dispozici, ale nestojím o pracovní pozici na úřadě, abych byl připoutaný k židli v kanceláři,“ pokračoval Maďar, který nyní zastává funkci neplaceného poradce ministra Adama Vojtěcha.

„Jsem ochoten pomoci“

Ani nový vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula se nebrání podat resortu pomocnou ruku při případné druhé vlně. „Avizoval jsem, že pokud bude potřeba mé osoby, jsem ochoten pomoci,“ řekl serveru Lidovky.cz Prymula, který působil na ministerstvu od roku 2017. Zároveň byl označován i jako hlavní epidemiolog. Podle ministerstva ale nejde o oficiální funkci, stát proto nebude na tento post vyhlašovat výběrové řízení.