Náročné, ale férové prostředí. Nový rektor Univerzity Karlovy Zima představil svou vizi

Zimovo rektorské funkční období začalo 1. února, potrvá čtyři roky. Středeční inauguraci v historických prostorách Karolina přihlíželo zhruba 400 hostů, včetně politiků, zástupců dalších vysokých škol a významných institucí.
Pomyslné žezlo předala Zimovi jeho předchůdkyně Milena Králíčková, která vedla univerzitu od roku 2022 a byla první ženou v čele nejstarší české vysoké školy. Zima při slavnostním ceremoniálu udělil Králíčkové pamětní medaili za rozvoj školy a šíření jejího dobrého jména ve světě.
Svůj inaugurační projev věnoval Zima vědeckému a profesnímu zaměření, jak je to tradicí. Zima vystudoval na Univerzitě Karlově analytickou chemii a této vědní oblasti se věnoval celý svůj profesní odborný život.
Podle Zimy je důležitou součástí práce akademika na jakékoliv univerzitě mezinárodní spolupráce a studijní pobyty na renomovaných zahraničních pracovištích. „Bez zahraničních zkušeností se člověk snadno uzavře do vlastního okruhu či bubliny, přestává se rozvíjet, méně zkouší nové cesty a postupně ztrácí schopnost být skutečným přínosem pro své okolí,“ řekl Zima.
Propojení tradice s moderním řízením
„Mým cílem je, aby Univerzita Karlova byla institucí pevnou ve svých hodnotách a současně odvážnou ve svých rozhodnutích. Aby dokázala spojit tradici s moderním řízením, akademickou autonomii s odpovědností vůči společnosti a excelenci s lidskostí. Chci, aby se zde pracovalo a studovalo v prostředí, které je náročné, ale férové, otevřené a důvěryhodné,“ řekl Zima.
Na úvod inaugurace si akademici i hosté připomněli emeritního rektora univerzity Karla Malého, který byl druhým porevolučním rektorem Univerzity Karlovy. O smrti pětadevadesátiletého profesora právních dějin informovala právnická fakulta univerzity na začátku března.
Zima je analytický chemik, vysokoškolský učitel, popularizátor vědy a byl dlouholetým děkanem Přírodovědecké fakulty UK, kterou vedl v letech letech 2016 až 2024. V únoru oslavil 70. narozeniny, je v pořadí 510. rektorem Univerzity Karlovy.
Akademický senát Zimu zvolil do funkce loni v říjnu. Ve svém volebním programu avizoval, že se chce věnovat mimo jiné digitalizaci nebo investicím do infrastruktury školy či kolejí. Zabývat by se chtěl například férovými podmínkami napříč fakultami, důležitá je podle něj jejich autonomie. Důraz chce klást také na modernizaci školy. Plánuje prosazovat další systematický rozvoj kvality výuky a podmínek pro studující tak, aby UK poskytovala špičkové vzdělání.
21. října 2025