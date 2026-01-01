Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni

Autor: ,
  8:54aktualizováno  9:21
Česko oslavilo vstup do nového roku. Hasiči během silvestrovské noci vyjížděli po celé republice k celkem 259 požárům. Bylo jich tedy o 98 méně než na přelomu roku 2024/2025. Většina případů byla méně vážných a týkala se především zapálených odpadkových košů, kontejnerů nebo zbytků pyrotechniky.
Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)

Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)
Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)
Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)
Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)
99 fotografií

Počet zásahů spojených s oslavami konce roku byl podle něj v době před půlnocí srovnatelný s jinými běžnými dny. Hasiči vyjeli v době mezi 22:00 a půlnocí k 35 požárům. Častěji pak byly jednotky volány k případům, které se odehrály po silvestrovské půlnoci.

Od začátku nového roku do 6:00 zasahovali u 224 požárů. Na přelomu roku 2024/2025 zaznamenali 357 výjezdů.

Vůbec první výjezd roku 2026 si podle mluvčího hasičského záchranného sboru Václava Peltana připsali hasiči z Královéhradeckého kraje z hasičské stanice Hořice, kteří pouze 1 minutu a 46 vteřin po půlnoci vyjeli na požár kontejneru na papír.

Mezi vážnější případy patřil požár střechy bývalého hotelu Rabyně u Benešova, ke kterému vyjížděli hasiči ve středu kolem 19:00. Před půlnocí zasahovali u hořící kůlny u rodinného domu ve Zlíně. Po půlnoci hasili požár balkonu v panelovém domě v Ústí nad Labem a kolem 3:00 požár bytu v pražských Vršovicích.

Úrazy od pyrotechniky

Centrem oslav se jako tradičně stalo hlavní město. Podle pražských záchranářů byla nynější silvestrovská noc náročnější než ta předchozí. Vyjížděli celkem k 303 událostem, loni jich napočítali 251.

„Dominovaly výjezdy kvůli zdravotním potížím a úrazům (vč. napadení) v přímé či nepřímé souvislosti s alkoholem nebo jinými drogami, případně po pádech,“ popsali.

Zatímco loni evidovali devět úrazů v souvislosti s pyrotechnikou, letos byly dva. „V jednom případě bohužel šlo o velmi závažný, život ohrožující úraz po výbuchu pyrotechniky velké síly v ruce,“ dodali pražští záchranáři.

Úbytek úrazů od petard a dělbuchů zaznamenali také ve Středočeském kraji. Záchranáři zde ošetřili sedm lidí zraněných zábavní pyrotechnikou a 13 lidí, kteří to přehnali s alkoholem. Loni vyjížděli k deseti pacientům zraněným nebo popáleným pyrotechnikou a 46 pod vlivem alkoholu.

Také v Moravskoslezském kraji ubylo úrazů způsobených pyrotechnikou, naopak se ovšem zdvojnásobil počet silně opilých lidí. Bylo mezi nimi i pět neplnoletých.

V Královéhradeckém kraji se kvůli pyrotechnice zranili tři lidé, jednalo se hlavně o popáleniny v obličeji. „Nechyběly ani výjezdy k pacientům intoxikovaným alkoholem, posádky k těmto případům vyjížděly 14krát, přičemž oproti loňskému roku mezi pacienty nebyla žádná nezletilá osoba. Dalších sedm výjezdů směřovalo k úrazům vzniklým pod vlivem alkoholu,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.

Vážný úraz řešili záchranáři v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji. Muži při oslavách explodovala v rukou pyrotechnika a amputovala mu zápěstí.

Dva zraněné pyrotechnikou ošetřili v Plzeňském kraji, celkově záchranáři hodnotí silvestrovskou noc jako klidnou. Naopak na Vysočině patřila k těm náročnějším za poslední roky, i zde však zaznamenali pouze dva úrazy, které způsobily petardy či dělbuchy.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.