Počet zásahů spojených s oslavami konce roku byl podle něj v době před půlnocí srovnatelný s jinými běžnými dny. Hasiči vyjeli v době mezi 22:00 a půlnocí k 35 požárům. Častěji pak byly jednotky volány k případům, které se odehrály po silvestrovské půlnoci.
Od začátku nového roku do 6:00 zasahovali u 224 požárů. Na přelomu roku 2024/2025 zaznamenali 357 výjezdů.
Vůbec první výjezd roku 2026 si podle mluvčího hasičského záchranného sboru Václava Peltana připsali hasiči z Královéhradeckého kraje z hasičské stanice Hořice, kteří pouze 1 minutu a 46 vteřin po půlnoci vyjeli na požár kontejneru na papír.
Mezi vážnější případy patřil požár střechy bývalého hotelu Rabyně u Benešova, ke kterému vyjížděli hasiči ve středu kolem 19:00. Před půlnocí zasahovali u hořící kůlny u rodinného domu ve Zlíně. Po půlnoci hasili požár balkonu v panelovém domě v Ústí nad Labem a kolem 3:00 požár bytu v pražských Vršovicích.
Úrazy od pyrotechniky
Centrem oslav se jako tradičně stalo hlavní město. Podle pražských záchranářů byla nynější silvestrovská noc náročnější než ta předchozí. Vyjížděli celkem k 303 událostem, loni jich napočítali 251.
„Dominovaly výjezdy kvůli zdravotním potížím a úrazům (vč. napadení) v přímé či nepřímé souvislosti s alkoholem nebo jinými drogami, případně po pádech,“ popsali.
Zatímco loni evidovali devět úrazů v souvislosti s pyrotechnikou, letos byly dva. „V jednom případě bohužel šlo o velmi závažný, život ohrožující úraz po výbuchu pyrotechniky velké síly v ruce,“ dodali pražští záchranáři.
Úbytek úrazů od petard a dělbuchů zaznamenali také ve Středočeském kraji. Záchranáři zde ošetřili sedm lidí zraněných zábavní pyrotechnikou a 13 lidí, kteří to přehnali s alkoholem. Loni vyjížděli k deseti pacientům zraněným nebo popáleným pyrotechnikou a 46 pod vlivem alkoholu.
Také v Moravskoslezském kraji ubylo úrazů způsobených pyrotechnikou, naopak se ovšem zdvojnásobil počet silně opilých lidí. Bylo mezi nimi i pět neplnoletých.
V Královéhradeckém kraji se kvůli pyrotechnice zranili tři lidé, jednalo se hlavně o popáleniny v obličeji. „Nechyběly ani výjezdy k pacientům intoxikovaným alkoholem, posádky k těmto případům vyjížděly 14krát, přičemž oproti loňskému roku mezi pacienty nebyla žádná nezletilá osoba. Dalších sedm výjezdů směřovalo k úrazům vzniklým pod vlivem alkoholu,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
Vážný úraz řešili záchranáři v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji. Muži při oslavách explodovala v rukou pyrotechnika a amputovala mu zápěstí.
Dva zraněné pyrotechnikou ošetřili v Plzeňském kraji, celkově záchranáři hodnotí silvestrovskou noc jako klidnou. Naopak na Vysočině patřila k těm náročnějším za poslední roky, i zde však zaznamenali pouze dva úrazy, které způsobily petardy či dělbuchy.