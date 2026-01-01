Kde sledovat projev prezidenta Petra Pavla
Prezident Petr Pavel osloví občany na Nový rok hodinu po poledni. Jeho zhruba desetiminutový projev odvysílají všechny tradiční televize. „Novoroční projev prezidenta republiky odvysílá ČT1 a ČT24 tradičně 1. ledna ve 13 hodin,“ sdělil mluvčí veřejnoprávní televize Michal Pleskot.
Projev nabídne Česká televize jako každý rok i dalším televizním stanicím a médiím, proto mohou diváci novoroční poselství prezidenta sledovat i na komerčních televizích Nova a Prima, kde projev odvysílá kromě hlavní stanice i zpravodajská CNN prima News.
Kde sledovat projev premiéra Andreje Babiše
Premiér Andrej Babiš pro své novoroční poselství využije sociálních sítích.
„Televizní projev mít letos nebudu. Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev,“ uvedl už dříve. „Projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ doplnil.
Jako první z vrcholných politiků oslovil občany o adventu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Učinil tak již tradičně 18. prosince v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu adventní promluvu.
Tradiční vánoční poselství přednesl na Štěpána i bývalý prezident Miloš Zeman.