Do letošních komunálních voleb vysílá KDU-ČSL 1084 kandidátek a sám Grolich kandiduje do Senátu na Vyškovsku.
Jeho zřejmě největší soupeřkou bude kandidátka ANO, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně, Petra Absolonová.
Pokud uspěje, plánuje se Grolich dál věnovat i mimopražské politice. Zda bude v dalších krajských volbách obhajovat pozici hejtmana, ještě neví, záviset to bude na výsledcích letošních voleb. Za úspěch v nich bude mít obhájení počtu obecních zastupitelů, kterých mají ze stran lidovci tradičně nejvíc.
„Chceme v senátních volbách obhájit minimálně tři mandáty,“ řekl Grolich.
Zároveň si Grolich naplánoval v průběhu srpna a září výjezd krajů. První již ve středu do Pardubického kraje, o týden později do Moravskoslezského kraje.
Jasno o tom, jak budou lidovci kandidovat v příštích volbách do Sněmovny, chce mít do konce roku 2028.
První velkou bitvou letošního politického podzimu bude podle něj nové jednání Sněmovny o zákonu, který prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristé sobě a který povede k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Ten vrátil poslancům nejprve Senát, pak i prezident Petr Pavel.
„Všemi možnými prostředky“ budou podle Grolicha lidovci společně s dalšími stranami bojovat proti změně financování veřejnoprávních médií.
Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě prosazuje zrušení měsíčních koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.
„Jiný nástroj nemáme, můžeme to jen zdržet,“ opáčil Grolich na otázku iDNES.cz, co přesně znamenají jeho slova, že tomu budou lidovci spolu se zbytkem opozice bránit všemi možnými prostředky. Za úspěch by považoval, kdyby se podařilo změnu oddálit, aby začala platit až od začátku roku 2028 a ne už příští rok.
Po novém roce představí podle Grolicha lidovci hospodářskou strategii, kterou připravuje první místopředseda strany Benjamin Činčila. Grolichovou ambicí je, aby se o ní rozjela veřejná debata, protože příští rok je po dlouhé době nevolební.
Ve Sněmovně má nyní KDU-ČSL 16 poslanců. Výzkumy v současnosti straně přisuzují podporu kolem tří procent voličů.