PRAHA Uzavření škol v době koronavirové ukázalo, že vzdělávání si lze obstarat i na dálku. Nová zkušenost se týkala středních a základních škol, ale bez ohledu na covid se s mnohem menší nápadností rozvíjí trend v oblasti akademické.

Z obýváku se dá vystudovat prestižní zahraniční vysoká škola a na zeď umístit doklad působivého titulu. Odborníci se shodují, že to získává oblibu. „Ve světě vzdělávání, včetně toho vysokoškolského, je online nastupující trend. Mám za to, že za deset až dvacet let bude tato forma v určitých oborech jasně dominovat,“ uvedl pro LN rektor pražské Unicorn University Jan Čadil.