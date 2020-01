Nový vládní tryskáč pochází z daňového ráje. Jeho majitel sídlí na Britských Panenských ostrovech

Praha „Absurdní je, že vlastníci z daňových rájů od Česka často chtějí peníze,“ rozčiloval se premiér Andrej Babiš v knize O čem sním, když náhodou spím. Nyní je jeho vláda krok od proplacení stovek milionů korun za vládní tryskový letoun s nejasným původem.

Pohodlná kožená křesla v světlehnědém odstínu místo linkových sedaček, satelitní telefon anebo konferenční stůl. To jsou jen některé z výhod, které poskytuje tryskové letadlo Global 5000 od kanadského výrobce Bombardier. Právě v něm by měli létat nejvyšší ústavní činitelé z Česka. V tendru na business jet pro vládní letku totiž zbyl jediný uchazeč, a sice společnost Omnipol, která nabízí zánovní letoun Global 5000, který v minulosti provozovala ruská společnost Insat Aero, která sídlí v Moskvě.



Jak ale nyní zjistily LN, konkrétní stroj je registrován v leteckém rejstříku na Kajmanských ostrovech. Nese proto místní označení VP-CBF. Jako majitel byla 9. června 2014 uvedena společnost s ručením omezeným Adilmar Park Ltd. Tím ale zamotaný příběh nekončí. Adilmar Park má jako oficiální sídlo firmy uvedenou adresu na Britských Panenských ostrovech. Navíc v objektu, který nenaznačuje nic o firmě, jež má vlastnit letoun, za který má české ministerstvo obrany zaplatit 661 milionů korun bez DPH. Karibské souostroví je známým daňovým rájem, který se hojně využívá ke skrytí skutečných majitelů.

Sporné momenty

Oficiálně se k původu majitele letounu, který aspiruje na začlenění do vládní letky, s níž létá prezident, premiér či ministři, nechce nikdo vyjádřit. Ministerstvo obrany tvrdí, že tendr ještě neskončil a resortu je prý minulost stroje známa. „Byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Tendr ale dosud nebyl uzavřen, protože jedna z neúspěšných firem podala námitku a nyní běží zákonná lhůta související s jejím vypořádáním,“ sdělil LN mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. K majiteli letounu se nechtěl vyjádřit ani Omnipol.



Nejasný původ přitom může být spojen s riziky. Myslí si to alespoň analytik české pobočky Transparency International (TI). „Skutečný majitel, byť i přeprodaného letounu, musí být vždy znám, zvláště v případě, kdy se jedná o tradiční destinaci pro skrývání skutečných majitelů a firma vykazuje znaky pouhé prázdné schránky,“ napsal LN Marek Chromý. Není to jediný sporný moment zakázky.

Zprostředkovatelé a výrobci

Problematické je také to, že obrana nakupuje přes zprostředkovatelskou společnost, která letoun nevyrábí. „Praxe s využíváním prostředníků se už ukázala jako neefektivní a zbytečně navyšující hodnotu zakázky, zvláště v souvislosti s Ministerstvem obrany ČR,“ dodal Chromý z TI.



LN proto zajímalo, jak se na možnost, že bude kontrakt na vládní letoun s nejasným majitelem podepsán, dívá premiér Andrej Babiš.

„Obrana má ruské stroje a challenger, které stojí velkou údržbu. Tato letadla používá vláda, sněmovna, Senát i prezident. Je to kompetence obrany,“ odpověděl premiér. Dodal, že nemá jinak problém létat běžnými linkami, což dokládal lety do Japonska a USA, které navštívil v doprovodu své ženy a sám si letenky hradil. Na původ letounu, který by měl přibýt – navíc přes zprostředkovatelskou firmu Omnipol – do letky kbelské základny v Praze, neodpověděl.

Letečtí experti varují, že v takto vypsanému tendru nelze sehnat jiný než použitý letoun. Konfiguraci relativně „levného“ VIP tryskového letadla s 14 až 19 místy vyrobeného po roce 2012 fakticky žádný respektovaný výrobce nesplňuje. Logicky bylo nutné se poohlédnout po již použitých strojích.

Experti se však podivili zejména nad tím, proč se na letecké bazary nepodívali samotní zaměstnanci ministerstva obrany a raději nevypsali klasický tendr. Mimochodem již druhý v řadě. Ten první byl loni v říjnu zrušen, protože se přihlásil jediný zájemce. Na podání komplexní nabídky přitom resort stanovil šibeniční čtrnáctidenní lhůtu.

Do opětovně vypsané soutěže se pak v listopadu přihlásili sice zájemci tři, avšak všichni nabízeli jako prostředníci „olétaný“ Global 5000 od společnosti Bombardier. Na přihlášení byla už měsíční lhůta. Poptávka zahrnuje kromě samotného letounu i školení personálu a dvouletý servis.