Novým kandidátem na post ministra kultury má být Lubomír Zaorálek, na nabídku údajně kývl

PRAHA Horkým kandidátem na post ministra kultury je bývalý ministr zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky Lubomír Zaorálek, potvrdil LN dobře obeznámený zdroj.

Podle serveru Novinky.cz, které s informací přišly jako první, bylo jméno bývalého ministra zahraničních věcí v užším výběru poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu.

Andrej Babiš a Lubomír Zaorálek.

Podle serveru Zaorálek s nominací na post šéfa resortu kultury souhlasil. S nominací Zaorálka nemá problém jeho stranický kolega Jan Birke, o jehož jménu se v souvislosti s kandidaturou také spekulovalo, ale nabídku na tento post nakonec nedostal.

Zaorálek by podle Birkeho byl dobrým ministrem kultury. „Kdyby na to přistoupil a kdyby to byl Luboš Zaorálek, tak Luboš Zaorálek má přeci všechny věci, které je třeba splňovat. Je jazykově vybavený, je známý v zahraničí, je bývalý ministr zahraničních věcí. Zvládnul resort podstatně větší, než je ministerstvo kultury, má s tím zkušenosti. Je to silný člověk, silný hráč,“ řekl Birke s tím, že ale neví, jak se exministr zahraničí k případné nabídce postaví.

ČSSD hledá nového kandidáta na ministra kultury poté, co se v pondělí místopředseda strany Michal Šmarda rozhodl kandidatury vzdát. Šmardu na konci května na žádost ČSSD oficiálně navrhl do funkce Babiš. Zeman ale návrhu nevyhověl a minulý týden oznámil, že Šmardu považuje za nekompetentního, ačkoli podle ústavy prezident nemá hodnotit odbornost jednotlivých ministrů. Babiš, který předtím Šmardu několikrát podpořil, se po Zemanovu vyjádření připojil ke kritice sociálnědemokratického kandidáta.