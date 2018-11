Novým policejním prezidentem bude Jan Švejdar. Jeho prioritou je boj proti drogové kriminalitě

Praha Novým policejním prezidentem bude od soboty Jan Švejdar, dosavadní ředitel pardubické krajské policie. Na tiskové konferenci to v pátek oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řídil se doporučením výběrové komise, která volila mezi Švejdarem a ředitelem ústecké krajské policie Jaromírem Knížetem. Za své hlavní priority označil nový šéf českých policistů boj proti drogové kriminalitě a zlepšení bezpečnosti na silnicích.

Švejdar nahradí Tomáše Tuhého, který se stal tento týden velvyslancem na Slovensku. Řízením policie je v mezidobí dočasně pověřen první náměstek Martin Vondrášek.

Výběrové komisi své koncepce představili oba kandidáti ve středu, o den později dostal doporučení komise Hamáček. Hlasování komise bylo podle ministra jednomyslné, neměl důvod její doporučení měnit. Výběr Švejdara označil za dobrou volbu pro českou policii i Českou republiku.

Švejdar novinářům řekl, že za své hlavní úkoly považuje boj proti drogovým deliktům a zlepšení situace na českých silnicích. „Tam si myslím, že máme hodně práce a budeme se tomu velmi intenzivně věnovat,“ řekl. Detailnější plány chce zveřejnit později, až se seznámí se situací na policejním prezidiu.

Podle Hamáčka nebyl zájem o pozici malý

Hamáček vyhlásil výběrové řízení na nástupce Tuhého 12. listopadu. Lhůta pro podání přihlášek skončila minulý čtvrtek. V komisi u výběrového řízení zasedli náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, bývalý policejní prezident Jiří Kolář, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek a státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký.

Podle Hamáčka nelze říci, že by o pozici policejního prezidenta byl malý zájem. „Díval jsem se do historie, když probíhalo výběrové řízení na předchozího policejního prezidenta a vzešel z něj pan generál Tuhý, tehdy plukovník Tuhý, tak tam byli také dva kandidáti,“ řekl ministr. „Asi není potřeba zastírat, že funkce policejního prezidenta je velmi náročná a aktuální situace také není úplně jednoduchá, takže to mohlo mít vliv na počet přihlášených,“ doplnil.

Švejdar v pátek odmítl, že mu nabídka na funkci přišla od premiéra Andreje Babiše (ANO). „S premiérem Babišem jsem se z pohledu pracovního potkával několikrát, neřeknu vám přesně kolikrát. Určitě vás zajímá ta otázka, jestli mi od premiéra přišla nabídka na tuhle funkci, tak vám odpovídám, že nepřišla,“ řekl Švejdar.

‚Neproběhly schůzky ve třech‘

Že by byl Hamáček ve spojení s Babišem a Švejdarem ještě předtím, než došlo k výběru, odmítl i ministr.

„Rozhodně neproběhly nějaké schůzky ve třech, já jsem samozřejmě průběžně informoval pana premiéra o situaci ve sboru, průběžně jsem konzultoval s jednotlivými krajskými řediteli situaci ve sboru, takže já jsem pana plukovníka poznal při výkonu práce ministra. Samozřejmě jsem si za tu dobu, kdy jsem ve funkci, udělal představu o tom, jak fungují jednotlivé kraje a musím říci, že z Pardubic jsem na pana plukovníka Švejdara měl jen ty nejlepší ohlasy, stejně tak jako z jeho předchozího působiště, což byl Hradec Králové,“ řekl Hamáček.

Tuhý ve funkci skončil na konci října. Vyloučil to, že na jeho odchod někdo z politiků vyvíjel nátlak, politický tlak odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku.