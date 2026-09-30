Zamítnuto. Rusové neuspěli se stížností kvůli zmrazení desítek nemovitostí v Česku

Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze-Bubenči. Nynější rozhodnutí se týká 61 nemovitostí ve vlastnictví Ruské federace v Praze, Brně, Karlových Varech, Vlkančicích a Jevanech u Prahy.
Finanční analytický úřad nemovitosti považoval za hospodářský zdroj ovládaný Podnikem pro správu majetku v zahraničí. Postup úřadu potvrdil Městský soud v Praze. V kasační stížnosti podnik tvrdil, že některé nemovitosti nespravuje, šlo podle něj jen o hypotézu úřadu.
Podle Nejvyššího správního soudu však stačí bez důvodných pochybností prokázat, že sankcionovaná osoba má možnost ovládat sporný majetek, respektive právní nebo faktickou možnost ovlivňovat jeho využívání. Požadavek, aby se vždy do posledního detailu prokazoval vztah sankcionovaného subjektu ke konkrétní nemovitosti, by popíral smysl zákona a komplikoval praktické naplňování sankcí.
„Sankční mechanismy představují legitimní nástroj k reakci na závažná porušení mezinárodního práva, ohrožení bezpečnosti či jiné destabilizační aktivity. Účinné provádění sankcí současně podporuje důvěryhodnost právního státu,“ stojí v rozsudku.
O zapsání podniku na sankční seznam rozhodla vláda tehdejšího premiéra Petra Fialy (ODS) v listopadu 2023 kvůli obavě, že podnik materiálně a finančně podporuje ruskou vládu. Rozhodnutí, které už v minulosti potvrdil NSS i Ústavní soud, vedlo k zablokování bankovních účtů i majetku v katastru nemovitostí.
Kvůli jednotlivým zmrazeným nemovitostem vede podnik více soudních sporů, podle dostupných informací zatím bez úspěchu. Opatření se nevztahuje na diplomatické mise, například ambasádu nebo rezidenci velvyslance.