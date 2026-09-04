NÚKIB uvedl, že cílí hlavně na politiky, úředníky či bezpečnostní experty, obětí se však může stát každý. Úřad o tom v pátek informoval na svém webu. NÚKIB v této souvislosti doporučuje několik bezpečnostních opatření.
Signal je komunikační aplikace pro mobily i počítače, která slouží k posílání zpráv, fotek, videí i k telefonování a videohovorům. Útočníci se podle NÚKIB nesnaží prolomit šifrování samotné aplikace, ale využívají metody tzv. sociálního inženýrství. Snaží se přimět uživatele k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu Signalu, škodlivé odkazující zprávy nebo podvržené QR kódy, které se tváří jako pozvánka do skupiny.