NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko

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  13:42
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ilustrační snímek | foto: Creative Commons

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtů aplikace Signal. Stojí za tím podle úřadu aktéři napojení na Rusko.

NÚKIB uvedl, že cílí hlavně na politiky, úředníky či bezpečnostní experty, obětí se však může stát každý. Úřad o tom v pátek informoval na svém webu. NÚKIB v této souvislosti doporučuje několik bezpečnostních opatření.

Signal je komunikační aplikace pro mobily i počítače, která slouží k posílání zpráv, fotek, videí i k telefonování a videohovorům. Útočníci se podle NÚKIB nesnaží prolomit šifrování samotné aplikace, ale využívají metody tzv. sociálního inženýrství. Snaží se přimět uživatele k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu Signalu, škodlivé odkazující zprávy nebo podvržené QR kódy, které se tváří jako pozvánka do skupiny.

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Témata: NÚKIB, Rusko, Signal, Česko

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NÚKIB varuje: Podvodníci se snaží dostat do aplikace Signal, jsou napojení na Rusko

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