Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měří koncentraci, stojí i MHD

Autor: ,
  9:22
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahují všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měří koncentrace v sousedních budovách. Na místě je zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Rotschedla byla na místě naměřena dolní mez výbušnosti.

Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb ČTK řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích. Tuto informaci potvrdil redakci iDNES.cz i Rotschedl.

„Probíhá tam měření koncentrací ve sklepích těch sousedních budov, ale ještě nebyla potřeba žádnou evakuovat,“ sdělil redakci Rotschedl. Bezprostředně po oznámení události hasiči v první verzi zprávy informovali o evakuaci budov, následně však sdělení upřesnili.

„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl ČTK mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení odstávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.

Tramvajové linky 7, 14 a 18 jsou odkloněny přes I.P.Pavlova, linka 24 je odkloněna z Albertova na Dvorce. Náhradní dopravu nelze zavést z důvodu policejní uzávěry, informovala správa pražské integrované dopravy na síti X.

Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse jsou na místě přítomny jednotky ZZS, pouze ale preventivně a žádného zraněného v péči nemají. „Na místě jsou záchranáři a inspektor v rámci asistence,“ uvedl pro redakci Kirs.

Ulice je uzavřena pro veškerou dopravu, včetně tramvajové. Omezení potrvá pravděpodobně několik hodin, informovali policisté na X.

Jaromírova ulice

Jaromírova ulice

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.