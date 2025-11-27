Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měří koncentraci, stojí i MHD

Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb ČTK řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích. Tuto informaci potvrdil redakci iDNES.cz i Rotschedl.
„Probíhá tam měření koncentrací ve sklepích těch sousedních budov, ale ještě nebyla potřeba žádnou evakuovat,“ sdělil redakci Rotschedl. Bezprostředně po oznámení události hasiči v první verzi zprávy informovali o evakuaci budov, následně však sdělení upřesnili.
„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl ČTK mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení odstávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.
Tramvajové linky 7, 14 a 18 jsou odkloněny přes I.P.Pavlova, linka 24 je odkloněna z Albertova na Dvorce. Náhradní dopravu nelze zavést z důvodu policejní uzávěry, informovala správa pražské integrované dopravy na síti X.
Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse jsou na místě přítomny jednotky ZZS, pouze ale preventivně a žádného zraněného v péči nemají. „Na místě jsou záchranáři a inspektor v rámci asistence,“ uvedl pro redakci Kirs.
Ulice je uzavřena pro veškerou dopravu, včetně tramvajové. Omezení potrvá pravděpodobně několik hodin, informovali policisté na X.
Jaromírova ulice
