Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

Autor: ,
  9:09aktualizováno  9:30
V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak. Při kolizi se nikdo nezranil. Na místo zamířila Drážní inspekce, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Fotogalerie2

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

„Osobní vlak se odřel o nákladní vagon a srážka se obešla bez vykolejení. Na místě jsou hasiči Správy železnic,“ upřesnil Martin Kavka.

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Provoz na trati v úseku Křinec - Veleliby je zastaven. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.

Událost byla hlášená v 8:17. „Jedná se spíš o ťukanec, osobní vlak narazil do manipulačního vlaku. Ze tří cestujících se nikdo nezranil a dechová zkouška řidiče vyšla negativně,“ řekla pro iDNES.cz krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

ČD mezi stanicemi Křinec a Veleliby zavedly náhradní autobusovou dopravu.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.