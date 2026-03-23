Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

„Osobní vlak se odřel o nákladní vagon a srážka se obešla bez vykolejení. Na místě jsou hasiči Správy železnic,“ upřesnil Martin Kavka.
Provoz na trati v úseku Křinec - Veleliby je zastaven. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.
Událost byla hlášená v 8:17. „Jedná se spíš o ťukanec, osobní vlak narazil do manipulačního vlaku. Ze tří cestujících se nikdo nezranil a dechová zkouška řidiče vyšla negativně,“ řekla pro iDNES.cz krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
ČD mezi stanicemi Křinec a Veleliby zavedly náhradní autobusovou dopravu.