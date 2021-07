O 22 méně než před týdnem. Ve čtvrtek v Česku přibylo 227 nových případů covidu

Počet nových případů covidu podruhé v řadě klesl. Ve čtvrtek jich v Česku přibylo 227, což je o 22 méně než před týdnem. Reprodukční číslo, které určuje, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se snížilo z 1,3 na 1,25. Na 100 tisíc obyvatel připadá v zemi za uplynulých sedm dní 15 nakažených. Také toto incidenční číslo mírně kleslo. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V úterý denní nárůst nakažených poprvé za více než měsíc překročil 300 případů. Reprodukční číslo mělo ve středu nejvyšší hodnotu v tomto roce, a to 1,45. V posledních dvou dnech se trend otočil. Reprodukční číslo ale stále zůstává vyšší než jedna. Pokud by bylo pod touto hranicí, znamenalo by to, že epidemie zpomaluje. Před měsícem bylo reprodukční číslo pod 0,7.



V nemocnicích bylo ke čtvrtku 28 lidí s nákazou covid-19, stejně jako ve středu. V těžkém stavu bylo šest pacientů, počet vážných případů se tak zvýšil o jeden.

Laboratoře ve čtvrtek provedly zhruba 102 000 testů, asi o 15 000 více než před týdnem. Pozitivita u preventivně testovaných lidí klesla na 0,11 procenta. V případě diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky, se snížila na 1,25 procenta. U epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, činil podíl pozitivních 0,4 procenta.

Nejhorší situace je už několik dní v Praze, kde za uplynulý týden připadá na 100 000 obyvatel 41 nakažených. V Plzeňském kraji je to 37 případů, ve středních Čechách pak 21. Pod hodnotou deset je indikační číslo v devíti krajích. Nejlepší situace je v Karlovarském a Olomouckém kraji, kde je indikace shodně 4,1.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 1 670 583 případů koronaviru. Vyléčilo se dosud 1 637 541 lidí. S nákazou covid-19 naopak zemřelo 30 335 lidí. Ministerstvo eviduje za poslední týden jednu oběť.