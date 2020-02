Praha Rekordních 813 tisíc lidí požádalo loni o česká víza, je to o 12,7 procenta víc než v roce 2018. V tiskové zprávě to v pondělí oznámilo ministerstvo zahraničí. Příjmy státu z vízových poplatků by podle něj mohly dosáhnout jedné miliardy korun. V roce 2018 příjem za vízové poplatky činil 771 milionů korun.

Většina žádostí, které diplomacie zpracovává, je o takzvaná schengenská víza, která umožňují cestování ve všech zemích schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Šlo o 91 procent všech žádostí. Úspěšnost žadatelů o víza je vysoká, u schengenských víz úřady odmítly 5,1 procenta žadatelů.

Nejvíc žádostí o česká víza přijalo velvyslanectví v Moskvě, následovaly ambasády v Kyjevě a v Pekingu.