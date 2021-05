O co přijde koalice Spolu po konci Feriho? Na Instagramu má přes milion sledujících, stála na něm část kampaně

Praha Na Dominiku Ferim stavěla kampaň koalice Spolu cílící na mladé (prvo)voliče. Strany urychleně hledají, jak ztracenou výhodu nahradit.

Odčinit absenci Dominika Feriho (TOP 09) na kandidátní listině do sněmovních voleb je snadný, rutinní úkol, prostě kus za kus. Zaplnit jeho místo v již spuštěné agitaci představuje goliášovskou výzvu. Teprve čtyřiadvacetiletý politik představoval konkurenční výhodu, jíž se nemohl pyšnit nikdo jiný. Na sociální síti Instagram, internerové komunitní „návsi“ pro později narozené, si vydobil věhlas, jemuž se v České republice vyrovná snad jenom moderátor Leoš Mareš.



Feri ohlásil rezignaci na post poslance a nebude kandidovat, zareagoval tak na obvinění několika dívek, že je sexuálně obtěžoval a přiměl ke styku proti jejich vůli. Ve věcné rovině případ řeší policie, v té reputační musí střepy poslepovat koalice Spolu, respektive Feriho domovská TOP 09.

„Je to v řešení,“ sdělila serveru Lidovky.cz předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová na dotaz, jak velký zásah nucený odchod instagramového mága představuje a kdo, pokud někdo, Feriho ve speciální mladistvé odnoži agitace nahradí.

TOP 09 i ve spolupráci s ODS a KDU cizelovala podobu kampaně řadu měsíců, Feriho odchodem se část konceptu zhroutila. Právník z Teplic s neotřelým účesem se stal za covidové krize hvězdou Instagramu, spousta náctiletých čerpala informace o tom, co se děje, co se smí a co ne, výhradně od něj. Šířil osvětu pomocí přehledných žlutých kachlů s černým písmem a vykřičníkem. Vystavěl si díky tomu komunitu čítající 1,1 milionu sledujících, což má v zemi jedinou obdobu, již zmíněného Mareše.

Měl se stát magnetem na mladé voliče a prvovoliče, kterých od posledního sněmovního klání dozrálo na 400 tisíc. Z politiků nikdo nevládne větším potenciálem, jak tuto skupinu oslovit, zmobilizovat a přivést do volební místnosti. Dát hlas Ferimu by bylo vedle politického přesvědčení i vyjádřením životního stylu a módy, často hlavně tím. Celé léto měl osobně objíždět města v zemi.

V tomto ohledu není v řadách občanských demokratů, lidovců ani TOP 09 žádná srovnatelná alternativa. Leda by topka zkusila znovu tah doyenem Karlem Schwarzenbergem, který se svého času prezentoval jako věkem zkušený, ale duší mladistvý pankáč s růžovým čírem.

Dopady má nenadálá změna i do materiálního zázemí kampaně. Na žlutých agitačních dodávkách se skví Feriho podobizna, on vystupuje ve videu, které má burcovat vlažnou mládež k volební účasti. To se bude muset předělat, ale vynaložené náklady už ze stropu na výdaje odečíst nelze.