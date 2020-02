Historikové Stehlík či Nenutil a další tři zájemci se ucházejí o funkci ředitele Památníku Lidice

Lidice (Kladensko) O funkci ředitele Památníku Lidice se uchází pět zájemců, jejich jména ministerstvo kultury nezveřejnilo. Výsledek konkurzu ministerstvo oznámí zřejmě v pondělí odpoledne, řekla ve středu jeho mluvčí Michaela Lagronová. Podání přihlášky potvrdil už minulý týden historik Eduard Stehlík, kromě něj má o funkci podle médií zájem historik Jiří Nenutil.

Uzávěrka pro podání přihlášek byla v pátek, v případě doručení poštou je ale rozhodující datum odeslání, jedna z platných přišla ještě v úterý. „V pátek by měly proběhnout ústní pohovory s těmi jednotlivými adepty,“ uvedla Lagronová. Jednoho až tři kandidáty, kteří při pohovoru získají nejvyšší bodové ohodnocení, doporučí odborná komise ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), který pak vybere vítěze.



Bývalá ředitelka památníku Martina Lehmannová rezignovala na funkci v důsledku sporu s některými lidickými pamětníky, později podala výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků.

Ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík.

Zaorálek už dříve řekl, že nový ředitel památníku by měl mít vztah k Lidicím, měl by být schopen komunikovat a získat si důvěru všech obyvatel Lidic. Stehlík je mimo jiné autorem dvou knih o historii Lidic a je čestným občanem obce. Do konkurzu se přihlásil poté, co se na něj obrátili lidičtí přeživší a vedení obce.

Nenutil má také k Lidicím vztah, počátkem ledna hovořil například na pohřbu Miloslavy Kalibové, která vypálení Lidic přežila.

Památník Lidice připomíná nacistické vyhlazení obce Lidice 10. června 1942. Záminkou se stala domnělá souvislost obce s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha, ze zhruba 500 obyvatel Lidic jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, 16. června 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. Pod památník spadá i Památník Ležáky.