Medvěd potulující se na Zlínsku by mohl dočasně do zoo v Hluboké nad Vltavou

ZLÍN Do zoo v Hluboké nad Vltavou by mohl být dočasně umístěn medvěd, který se od září potuluje ve Zlínském kraji a trhá ovce. Ochránci přírody preferují odchyt medvěda, kraj se však vyslovil spíše pro variantu odstřelu zvířete. Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jednali o umístění medvěda také se zoo ve Dvoře Králové, tam to však teď není možné.

Ředitel zahrady v Hluboké Vladimír Pokorný v úterý uvedl, že medvěd by v zoo mohl být do konce roku. „Z dlouhodobého hlediska to pro zvíře není vhodné,“ uvedl Pokorný. Mluvčí zoo ve Dvoře Králové Andrea Jiroušová uvedla, že z provozních důvodů zatím není případné umístění medvěda pravděpodobné, jednání však budou pokračovat.



Na medvěda byla minulý týden na Vsetínsku nastražena odchytová klec, medvěd se však v posledních dnech pohybuje v jiné lokalitě. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) v pondělí uvedl, že kraj převzal vedení akce a chce medvěda odstřelit, protože se chová nezvykle - není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí. Čunek v úterý ráno řekl, že nemá informace o tom, že by medvěda někdo chtěl a bylo by ho možné někam umístit.

Čunek dostává e-maily s žádostí o ušetření

„Dostávám stovky e-mailů z Prahy, abych medvěda ušetřil. Kolegové dostali úkol, aby hledali, jestli by si ho někdo nevzal. Kdybychom dostali signál, že je možné ho někam převézt a odevzdat, tak bychom o tom přemýšleli. Povolení k odstřelu zatím nemáme,“ uvedl Čunek.



VIDEO: Lidé natočili medvěda ve skiareálu na Trojáku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle některých ochránců přírody však kraj není dostatečně aktivní. „Agentura dělala, co mohla. Psala i do zahraničí,“ uvedl František Šulgan z AOPK ČR - regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy. Podle něj by však šlo vždy jen o dočasný pobyt zvířete v zoo. Zahrady mají oprávněné obavy, aby nepřijaly například nemocné zvíře. Podle Šulgana trvaly pokusy odchytnout zvíře příliš krátce, odchyt může trvat týdny.



Zoo v Táboře nabídla pomoc s odchytem medvěda, uspání pomocí narkotizační střely a odvoz zvířete. Oslovila také evropské zoo s žádostí o umístění zvířete. „Příprava odstřelu za této situace je bez nadsázky srovnatelná s plánováním vraždy. Jde zcela jasně o porušení zákona o ochraně přírody, který zabití kriticky ohroženého zvířete umožňuje jen v krajních případech, kdy medvěd přímo ohrožuje lidské životy, a zároveň byly vyčerpány všechny další možnosti,“ uvedl v úterý ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. Řekl,že nebyly vyčerpány všechny možnosti. Proti odstřelu medvěda vznikla také internetová petice, má již přes 12 tisíc podpisů.

Není vyloučené, že medvěd může zabít člověka

Podle Čunka však není vyloučené, že medvěd může zabít člověka. Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. O odstřel samotný by se měli postarat myslivci. Hejtman nevylučuje, že kraj zkombinuje odstřel i odchyt.



Odchytovou klec umístili ve čtvrtek ochránci přírody se zástupci obcí Oznice, Bystřička, Jarcová a Jablůnka na Vsetínsku, kde se medvěd dříve pohyboval. Obce požádaly kraj o výjimku k odchytu, odchyt doporučila také AOPK ČR. V posledních dnech se medvěd pohyboval v okolí Rajnochovic na Kroměřížsku. Starosta Oznice Martin Gerža v úterý řekl, že vedení akce převzal kraj, který preferuje odstřel, proto klec zaklapne a zřejmě ji z terénu odveze.