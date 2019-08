O miliardu víc na modernizaci sportovišť. Plaga bude usilovat o navýšení rozpočtu

PRAHA Ministr školství Robert Plaga (ANO) bude v následujících týdnech usilovat o navýšení rozpočtu na sport pro příští rok o asi miliardu korun proti současnému návrhu. Peníze navíc jsou podle ministerstva školství potřeba na výraznější modernizaci sportovišť. Ve středu to řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Ministerstvo financí počítá nyní s výdaji na sport 6,5 miliardy korun, což je o půl miliardy méně než letos.

„V návaznosti na reálné čerpání z roku 2019 a odhadované čerpání sportovních investic v roce 2020 je ve hře ještě úprava finálního rozpočtu asi o jednu miliardu Kč,“ uvedla Lednová. Zástupci ministerstev o tom podle ní budou jednat v dalších dvou až třech týdnech. „Prioritou je posílení investic do obnovy zastaralých sportovních zařízení, v této dlouhodobě zanedbané oblasti stále požadavky zásadně převyšují rozpočtové možnosti ministerstva školství,“ dodala.



Letos úřad hospodaří v kapitole sportu se sedmi miliardami korun. Současný návrh rozpočtu na sport pro rok 2020 počítá s 6,5 miliardy korun. Včetně nevyčerpaných peněz z minulých let by bylo na sport k dispozici kolem 7,2 miliardy korun, řekla Lednová.

Peníze na sport bude ještě příští rok rozdělovat ministerstvo školství, i když agendu sportu začne postupně přebírat nově vznikající Národní sportovní agentura. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v této souvislosti v pondělí uvedla, že resort školství nyní své dotační programy na sport utlumuje a nevyčerpají se ani všechny peníze z letošního rozpočtu. Ty by se měly převést do příštího roku a ve výsledku by pak na sport šlo podobné množství peněz jako letos.

Pro posílení rozpočtu sportu se nicméně v úterý po schůzce s Plagou vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Agentura teprve vzniká, sport ale nehledě na to musí mít už na příští rok zase víc peněz. Letos to bylo sedm miliard, od Aleny Schillerové chceme s Robertem Plagou na další rok o půl miliardy navíc,“ napsal na twitteru.

Stát navýšil podporu sportu v posledních letech o několik miliard korun. Zatímco v roce 2015 na něj šly tři miliardy korun, v roce 2017 - za vlády bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) - to bylo šest miliard korun.

Zástupci sportovních svazů a sdružení si přesto dál stěžují na nedostatek peněz na rozvoj sportovišť. Podle průzkumu České unie sportu (ČUS) bylo průměrné stáří hřišť a sportovních areálu v ČR v loňském roce 48 let. Zhruba 90 procent z nich se postavilo před rokem 1989.

Současný návrh rozpočtu ministerstva školství pro rok 2020 činí celkově 213 miliard korun, což je o zhruba 17 miliard korun víc než letošní rozpočet. Proti vládou schválenému návrhu zahrnuje tato částka miliardu navíc na zajištění nových učitelů. Na těchto penězích se Plaga domluvil se Schillerovou na jejich jednání o rozpočtu v pondělí.