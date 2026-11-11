O neúčasti českých vojáků na cvičení v Polsku Zůna vládu neinformoval, řekl Babiš v podvečer novinářům na letišti v pražských Kbelích před odletem.
„My jsme to na vládě neřešili, vůbec o tom nepadlo ani slovo, je to záležitost pana ministra obrany,“ řekl. „Je to čistě v kompetenci armády,“ dodal premiér.
Prezident Petr Pavel před dnešním jednáním s Babišem řekl, že nepovažuje za šťastnou neúčast českých vojáků na cvičení Koalicja 26.2., kde mají armády 11 evropských zemí v příštích dvou týdnech v Polsku trénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká republika by se takového úsilí měla účastnit, řekl prezident.
O české neúčasti napsaly v pondělí servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník s odkazem na vyjádření předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury na Facebooku. Okamura v pondělí po jednání koaliční rady uvedl, že v koalici je shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny a ani nebudou na Ukrajině.
Pavel neví, co bylo důvodem, proč se vojáci nemají účastnit. „Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ uvedl.
Okamura ve videu na Facebooku uvedl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda. „My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá ten náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní, ani se nebudou účastnit,“ řekl v pondělí předseda SPD novinářům.
Serveru Aktuálně.cz později Okamura řekl, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. „Armáda ČR se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ dodal mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Vyplývá to podle něj ze zapojení do takzvané koalice ochotných.
Cvičení v Polsku podle Aktuálně.cz organizují Británie a Francie, jeho cílem je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení. „Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese - a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ citoval server britské ministerstvo obrany. Zúčastnit se má téměř 5000 vojáků, a to z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska či Německa.