O peníze v karanténě přijdou i očkovaní. Kolik dostanou a kdo to zaplatí

Doposud platilo, že očkovaní proti koronaviru proplouvali pandemií bez větších omezení. To však v příštím týdnu skončí. Od úterý se na ně začne vztahovat povinnost nastoupit do karantény, setkají-li se s nakaženým, případně do izolace, chytí-li vir, to samé se začne týkat i lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledním půlroce. Vše popsané se zákonitě propíše i do výše výdělků – každý virem „odstavený mimo hru“ to pocítí na své výplatě, snad s výjimkou těch, kteří mohou pracovat z domova.