O policejní zátah si majitel harrachovského hotelu koledoval, tvrdí místní. Mezi hoteliéry houstne atmosféra

Praha Bylo to právě v turisty oblíbené krkonošské destinaci Harrachov, kde během víkendu proběhl policejní zásah na místní hotel Pytloun. Udávání mezi hotely, které bojují o přežití, se v poslední době totiž stalo běžnou horskou praxí.

„V hotelu bylo ubytováno kolem sedmdesáti osob. Všichni údajně na služební cestě, takže jsme si vyžádali doklady a věc vedeme jako přestupek v rozporu s nařízením vlády,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Seznam Zprávy nyní uvedly, že se mělo jednat právě o místní hotel Pytloun. Právě jeho majitel Lukáš Pytloun ve středečním rozhovoru pro Seznam Zprávy upozornil na praktiky, kdy malé hotely bez přístupu ke kompenzacím obchází zákon a hosty ubytovávají. Svůj, nikoliv malý hotel, však nezmínil.

„Tahle informace tady běhá od pátku, že tady něco bude probíhat a budou prohlídky,“ řekl webu jeden z majitelů dalšího z místních hotelů Skicentrum Jan Vorlíček.

A jaký je hlavní důvod těchto policejních razií? Především udávání mezi jednotlivými hoteliéry. V době, kdy totiž všechny hotely doslova bojují o přežití bez vědomí toho, kdy dorazí další kompenzační bonus, se horská atmosféra výrazně změnila - a ani vyjádření majitele Pytlouna tak nezůstalo bez povšimnutí místních.

„Tak Pytloun nás tady všechny zmasakruje svým vyjádřením do médií – že my ubytováváme hosty nelegálně, přitom on sám jich tam má několik desítek. Kdy přesně byl zátah, nevím, ale koledoval si o to,“ popsal Seznam Zprávám šedesátiletý podnikatel u vchodu do svého hotelu. A tomu, že byl nakonec hoteliér udán, se nediví ani další místní obyvatelé, kteří jeho prohlášení považují za ránu do zad.

Podle hlídače Parkhotelu se do hotelu majitele Lukáše Pytlouna dostávali lidé díky tvrzení, že se jedná o služební cestu. To, že na tuto cestu vzali partnery, děti a sáňky, už majitel přehlížel.

Jeho kolega pak dodal, že majitel Pytloun svým známým dokonce vystavoval víkendovou smlouvu, o tom, že budou v hotelu pracovat a zadarmo dostanou ubytování. „No ale náhodou potom ty lidi vidíte někde venku na kopci? Opravdu náhoda. Já hotel chápu, je potřeba v této době přežít, ale řeklo se, že se zavře, tak se zavře,“ míní.



To, že se skutečně jednalo o zátah v hotelu Pytloun pak Seznam Zprávám potvrdil i jeden ze zaměstnanců. „Ano, policie včera přijela třikrát na udání. Přijelo komando policistů. Jednou dopoledne, potom odpoledne a večer. Policisté si od nás vzali potvrzení hostů, že jsou zde na služební cestě, ale postih nevím, to se bude řešit s vedením,“ popsal policejní razii zaměstnanec hotelu.