O polních nemocnicích se rozhodne nejdřív v lednu. Rušit se zatím nebudou

Praha Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce o budoucnosti polních nemocnic, které byly zřízeny v Praze a Brně jako záložní kapacity pro pacienty s nemocí covid-19, rozhodnout nejdříve v druhé polovině ledna. Zatím je rušit nechce. Řekl to na dotazy novinářů po dnešní tiskové konferenci. Smlouva na pronájem pavilonů letňanského výstaviště, kde pražská polní nemocnice stojí, byla prodloužena do konce února příštího roku.

„Ve chvíli, kdy by došlo k demontáži nebo úplné deaktivaci té nemocnice, jsou s tím také spojené poměrně velké náklady. A ve chvíli, kdy situace v celé Evropě je taková, jaká je, tak si myslím, že by to nebylo bezpečné,“ řekl Blatný na dotaz, proč byla smlouva s letňanským výstavištěm prodloužena. Doplnil, že i v případě brněnské nemocnice doporučil, aby nebyla zrušena. „Rozhodovat o tom dříve než v druhé polovině ledna zatím nejsme schopni. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Nebylo by zodpovědné tuto kapacitu nemít v záloze,“ dodal Blatný.



Podle dřívějších informací stát zaplatil provozovateli letňanského výstaviště za pronájem do konce listopadu 20,5 milionu korun bez DPH. Při prodloužení do konce února se Nemocnice Na Bulovce, která má polní nemocnici na starosti, dohodla na denní sazbě 489 800 korun bez DPH (592 658 korun s daní). Pokud by nájem trval celou dobu, zaplatil by stát na nájemném dalších 53,3 milionu korun s DPH.



„S pronajímatelem areálu v Letňanech jsme se domluvili na prodloužení nájmu s tím, že je možné dát kdykoli bez udání důvodu výpověď s 21denní výpovědní dobou. Podle vývoje epidemiologické situace může ministerstvo zdravotnictví o ukončení záložního zařízení rozhodnout kdykoliv během této doby,“ napsala mluvčí nemocnice Mirka Kátriková.