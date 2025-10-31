Poslanec Miroslav Ševčík chce vést VŠE. Utká se s rektorem, který ho dříve odvolal

Ekonom a nově zvolený poslanec Ševčík v březnu rezignoval na funkci proděkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Rozhodnutí zdůvodnil podle něj politicky a ideově motivovaným nátlakem ze strany rektora školy Dvořáka. Nyní se oba utkají o post rektora.
Dvořák rezignaci Ševčíka tehdy uvítal a uvedl, že trvá na důvodech, kvůli kterým ho dřív odvolal z čela fakulty. Tehdy Ševčík v tiskovém prohlášení napsal, že tlak vyvíjený na fakultu a její zaměstnance z důvodu jeho působení vnímá jako neoprávněný, neadekvátní, diskriminační a zasahující do pravomocí fakulty při obsazování jednotlivých funkcí.
„Takový nátlak v demokratické zemi na akademickou půdu nepatří a připomíná totalitní praktiky a vydírání ze strany rektora Petra Dvořáka. Nátlak považuji za politicky a ideově motivovaný,“ uvedl v minulosti nově zvolený poslanec.
Dvořák tehdy uvedl, že je dobře, že Ševčík z vedení fakulty odchází.
„Já jsem ho z funkce odvolal z důvodů, které jsem uvedl již dříve a na kterých trvám. Ty hlavní byly v tom, že jeho působení přivodilo fakultě problémy, s kterými se nyní potýká. Apeloval jsem na to, že je třeba situaci řešit, s důrazem na personální situaci, aby fakulta neměla žádné problémy zejména z hlediska akreditací,“ napsal v minulosti rektor ve vyjádření, které poskytla vedoucí oddělení marketingu a vnějších vztahů VŠE Kateřina Macháčková.
Rektor VŠE odvolal Ševčíka z čela fakulty předloni v prosinci, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Nová děkanka Adéla Zubíková nicméně Ševčíka navrhla na funkci proděkana pro ekonomiku, akademický senát Národohospodářské fakulty s tím souhlasil. Podle serveru iROZHLAS Dvořák loni v červnu připustil zrušení celé fakulty v případě, že by se situace na fakultě nezlepšila.
Ševčík se odvolání z pozice děkana bránil soudně, Městský soud v Praze ale koncem letošního února jeho žalobu zamítl. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Volba kandidáta na rektora VŠE je podle jednacího řádu senátu tajná, může se konat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola se musí uskutečnit na stejném zasedání akademického senátu v jednom dni. Kandidátem na rektora je zvolen uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu školy. Senát VŠE má podle informací na webu školy 31 členů.
|
26. června 2023