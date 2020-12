O rozpočtu by měla Sněmovna hlasovat v pátek, uvedla Schillerová. Stále věří, že se pro návrh najde podpora

PRAHA O návrhu státního rozpočtu by měla Poslanecká sněmovna hlasovat v pátek ve třetím čtení. Novinářům to ve Sněmovně řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stále věří, že se pro něj najde podpora a Česko se nezačne řídit rozpočtovým provizoriem. Připustila ale, že podle dnešního večerního jednání lídrů parlamentních stran to nevypadá, že by se některá z opozičních stran přímo, nebo nepřímo chystala rozpočet podpořit.

Ministerstvo financí podle Schillerové zahájilo přípravy na případné rozpočtové provizorium, pokud by rozpočet nebyl schválen. „Já jsem optimista. Pořád věřím, že poslanci najdou v sobě odvahu podpořit rozpočet, aby naše země měla stabilní rozpočet. Vidím to 50 na 50. Jednání povedeme třeba do noci,“ uvedla ministryně.

Selhání vlády, komentuje opozice odložení hlasování o rozpočtu na pátek. Pro návrh chyběla dostatečná podpora Sněmovna ve středu odložila hlasování o návrhu rozpočtu na příští rok do pátku. Menšinová vláda ANO a ČSSD dosud nemá dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, kteří kabinet v dolní komoře tolerují, podmiňují své hlasy přesunem deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy. Sněmovna návrh na přerušení do pátečního rána schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.