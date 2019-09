O žalobě na prezidenta by poslanci měli hlasovat tajně, navrhl Čižinský. O způsobu rozhodne Sněmovna

Praha Poslanci by o senátní ústavní žalobě na prezidenta měli podle poslance Jana Čižinského (za KDU-ČSL) rozhodnout v tajném hlasování, aby každý mohl svobodně vyjádřit svůj názor. Čižinský to ve čtvrtek navrhl v úvodu odpolední části jednání dolní komory o návrhu žaloby pro hrubé porušení ústavy. Sněmovna o způsobu hlasování rozhodne po dokončení debaty.

Čižinský svůj návrh zdůvodnil tím, že podle stanovisek frakcí většina Sněmovny žalobu nepodpoří. Proti by měli být zástupci hnutí ANO, ČSSD, SPD a KSČM. „Tajná volba umožní těm poslancům, kteří by se veřejně báli hlasovat jinak, než jak jim nařídil jejich šéf či klub, aby hlasovali podle svého svědomí,“ řekl Čižinský. Poslanec ANO Josef Hájek tajné hlasování odmítl s tím, že nikdo se nemusí bát a že i o důvěře vládě se hlasuje veřejně.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna se postavil proti tomu, aby Sněmovna odsoudila Zemana. Podle poslance žalobu podpořili Zemanovi protikandidáti v bitvě o prezidentský úřad. „Veřejnost dala přednost selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman,“ dodal Foldyna.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek namítl, že poslanci nebudou prezidenta soudit, ale pouze mohou umožnit posouzení Zemanových skutků Ústavním soudem. „Máte tak malou důvěru v objektivitu Ústavního soudu, že se bojíte, aby se mu ta žaloba nedostala na stůl. Nebo se bojíte, protože víte, jak by to dopadlo,“ řekl Kalousek.

Vyřizují si účty, prohlásil Grebeníček na účet senátorů

Bývalý šéf komunistů Miroslav Grebeníček v souvislosti s žalobou mluvil účelové kampani a pletichaření. „Považuji snahu senátorů o žalobu spíše za pokus vyřizovat si účty,“ uvedl. Dodal, že argumenty senátní žaloby nejsou dostatečně silné. „Bůh nám zachovej našeho pána, jiný by mohl být ještě větší rána,“ zarecitoval závěrem.

Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) uvedla, že žaloba je založena na nezávazných výkladech ústavy a poslanci by se tím neměli nechat zmást. Hrubé porušení ústavy je podle poslankyně „kvazitrestní delikt“. „Nemůžeme nikdy nikoho stíhat, žalovat za něco, co je vágně vymezeno,“ uvedla. Poukázala na to, že údajné ovlivňování soudců Zemanem policie nevyšetřila a pro odvolávání ministrů nejsou lhůty.

Proti žalobě vystoupil také poslanec SPD Zdeněk Podal. „Jelikož má pan prezident neuropatii nohou, jak je známo, nepovažuji za moudré mu ještě okopávat kotníky,“ řekl.

Sociální demokratka Alena Gajdůšková oznámila, že se hlasování o žalobě zdrží. Pokud ale jakýkoli prezident v budoucnu nebude konat, jak podle ústavy má, podnítí spuštění článku ústavy, který uvádí, že pokud prezident ze závažných důvodů konat nemůže, usnesením obou komor Parlamentu přejdou jeho pravomoci na premiéra a na předsedu Sněmovny. „Z mého pohledu, řekněme laického, prostě česky, pokud někdo nekoná, co konat má, tak zřejmě z nějakého důvodu konat nemůže. Ústava České republiky nedává prostor pro úvahu, zda ústavní činitel konat chce, nebo nechce,“ uvedla.