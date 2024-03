Otisky prstů na občankách nejsou povinné, rozhodl soud. Co to znamená pro doklad, který máte v kapse?

Evropští politici nyní mají čas do konce roku 2026 záležitost napravit a přijmout nové nařízení. Pokud by to nestihli, otisky na průkazech patrně skončí.

Evropské nařízení pochází z roku 2019, občanské průkazy s biometrickými údaji začala Česká republika na jeho základě vydávat v srpnu 2021. A pokračovat v tom zatím bude dál. „Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie sice prohlásil nařízení za neplatné, ale zachoval jeho účinky, bude se jím Česká republika i nadále řídit.

Bude se pořizovat biometrická podoba obličeje a dva otisky prstů.