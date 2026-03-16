Nejstarším občanským průkazům, jaké jsou v Česku ještě používané, skončí platnost 2. srpna 2026. Mají je pouze lidé, kteří jsou narození v roce 1935 nebo dříve, tedy 90letí a starší. Ministerstvo vnitra proto žádá i jejich příbuzné, aby situaci nepodcenili a svým blízkým zkontrolovali doklady včas a případně pomohli s jejich výměnou.
Jakým občabským průkazům končí platnost?
Končit bude platnost občanských průkazů, vydaných do 30. června 2000. „Jde o velmi staré typy dokladů, které už nesplňují dnešní bezpečnostní požadavky,“ uvádí ministerstvo vnitra.
Problém je v tom, že končící doba platnosti není na těchto starých občanských průkazech (OP) vyznačena. Buď údaj o platnosti neobsahují vůbec, nebo je na nich uvedeno, že platnost je bez omezení. „Jak se ale ukazuje, ani ‚bez omezení‘ netrvá věčně,“ podotýká trefně ministerstvo ve svém příspěvku na sociálních sítích.
Jak vypadají OP, kterým končí platnost
V Česku je nyní několik typů občanských průkazů. Platnost bude končit všem „knížkovým“, které se vydávaly naposledy v roce 1993, ale také nověji vypadajícímu typu z 90. let, který má podobu růžové zalaminované karty. Má tři verze, které se liší polohou razítka (v pravém dolním rohu nebo vlevo přes fotografii) a podobou státního znaku na zadní straně.
Tyto doklady se vyměňovaly postupně v několika vlnách, lidé narození v roce 1935 či dříve ale měli výjimku. O nový OP žádat nemuseli a mohli nadále používat typ, který pro mladší ročníky již neplatil. Nyní tedy došlo i na tyto důchodce. Po letošní výměně by tak už neměl být v Česku žádný občanský průkaz starého typu, který nesplňuje dnešní bezpečnostní požadavky.
Kolika lidem bude končit platnost OP?
Podle evidence vnitra je takových starých dokladů mezi lidmi kolem 10 000. Ne všichni jejich nositelé ale o výměnu zažádají. Podle ministerstva část těchto důchodců v Česku patrně nežije – emigrovali nebo zemřeli v zahraničí. Mnozí ale mohou takový doklad stále mít u sebe a používat ho.
„Nejvíce lidí s těmito starými občanskými průkazy je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Případy se ale vyskytují po celé České republice,“ uvádí rezort vnitra.
Co dělat, když máte starý OP?
Máte-li vy nebo někdo z vašich blízkých občanský průkaz vydaný do 30. 6. 2000, je třeba požádat o nový.
- Žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
- Vydání nového OP je v tomto případě zdarma.
- Žádost je možné vyřídit i mimo úřad, pokud je pro nositele dokladu cesta na úřad obtížná. Jak žádost, tak převzetí je možné doma, v nemocnici, v domově pro seniory apod.
|
Co se stane, když průkaz propadne?
- OP potřebujete k prokázání totožnosti například v bankách (například pro výběr hotovosti na přepážce), na poště (pro vyzvednutí peněz poslaných poštovní poukázkou i pro doporučené psaní), na úřadech nebo na policii.
- Platný doklad totožnosti je potřeba také při volbách.
- Pokud o nový OP nepožádáte včas, vystavujete se i riziku sankce – jde o přestupek, kde maximální možná pokuta podle zákona o občanských průkazech je až 15 000 korun.
- Pokud o nový OP budete žádat až ve chvíli, kdy je ten starý propadlý, mohou po vás chtít úředníci navíc rodný list.