V neděli 2. srpna 2026 končí platnost všech občanských průkazů vydaných do 30. června 2000. Týká se to jak růžových zalaminovaných karet z 90. let, tak knížkových OP z dob hlubokého socialismu. Ano, tyto relikty minulosti v současnosti v Česku stále ještě platí, byť jen u lidí ročníku 1935 a starších. Dosud měli při výměnách dokladů za novější typy vždy výjimku, letos ale musejí na úřad i oni. Nebo nemusejí?
V Česku stále platí knížkové občanky z 50. let. V srpnu 2026 to skončí
Žádat o nový občanský průkaz lze i z domova
Podle ministerstva vnitra si lidé, kteří se obtížně pohybují, mohou zažádat o nový OP z domova, nemocnice či jiného zařízení, kde se právě nacházejí. Pro úředníky není objíždění žadatelů žádnou novinkou, byť se o tuto službu dá v následujících měsících s koncem starých občanek čekat větší zájem. „Za žadateli vyjíždíme zhruba jednou za 14 dní, jezdíme v průměru k 20 až 30 klientům,“ řekla redakci vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Karlovy Vary Lenka Metelková.
Lidé si o tuto službu mohou požádat telefonicky buď sami, nebo to za ně mohou udělat příbuzní či zaměstnanci zařízení, kde se senioři právě nacházejí. Úředníci si všechny požadavky pečlivě evidují a pak vyjedou na cestu.
S sebou si vozí pracovní notebooky a fotoaparáty, protože všechny žadatele je potřeba vyfotit – a to na předepsaném bílém pozadí. Jen málokterá domácnost či pokoj ale poskytuje dostatečně vhodnou stěnu, i s tím si ale úředníci umí poradit, aby snímek vypadal tak, jak má: třeba ti z Karlových Varů si s sebou vozí jednu netradiční, ale důležitou pomůcku. „Bílá dětská osuška se nám osvědčila nejvíc,“ poznamenala Metelková.
Jde to i bez podpisu
Větší problém nastává, když senior (nebo i mladý člověk s omezenou hybností) není schopen se sám podepsat. Jak se to řeší v praxi? Na samotném OP podpis být nemusí, v žádosti ale musejí úředníci chybějící podpis vysvětlit. „Odhaduji, že téměř čtvrtina klientů, za kterými přijedeme, podpis nezvládne,“ říká vedoucí oddělení OP a cestovních dokladů.
Všichni, kterých se výměna dokladu totožnosti týká, by s ní podle ní neměli otálet. V květnu až srpnu mají totiž úředníci sezonu zvýšeného zájmu o cestovní pasy, a tak jsou značně vytížení. A navíc – kdo nestihne o nový OP požádat včas, riskuje, že mu ten stávající propadne. To se stane přesně o půlnoci z 2. na 3. srpna 2026. Co to znamená?
|
Neplatný OP a co dělat
K vydání nového OP už nebude stačit předložit ten starý, neplatný. Žadatel se bude muset prokázat jiným způsobem – cestovním pasem, řidičákem nebo rodným listem. U lidí nejstarší věkové kategorie se ale stává, že platný pas ani řidičák nemají a rodný list se za ta léta poděl neznámo kam. Co se dá v tom případě dělat pro vydání OP?
Řešení tu je, jak vysvětluje Lenka Metelková. Zákon totiž umožňuje prokázat totožnost i „jiným hodnověrným způsobem“, což v praxi může znamenat svědeckou výpověď. K ní je potřeba jeden rodinný příslušník anebo dva lidé, kteří s žadatelem příbuzní nejsou – třeba zaměstnanci domova pro seniory.
V každém případě je dobré žádost neodkládat a podat ji třeba už nyní. Ze zákona lze o nový OP žádat až šest měsíců před koncem platnosti toho starého – a tato doba již nastala.
Úřady se chystají na výměnu celkem až 10 000 dokladů v celém Česku, jak uvedla Hana Malá z ministerstva vnitra. Nejvíce lidí se starými OP je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.