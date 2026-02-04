Občanští demokraté obměnili vedení klubu, ale křeslo šéfa si udržel Benda

  14:57aktualizováno  15:25
Nejsilnější opoziční strana ODS obměnila vedení poslaneckého klubu. Poté, co exministr dopravy Martin Kupka vystřídal bývalého premiéra Petra Fialu, se očekávalo, že by ke změně mohlo dojít také v čele poslaneckého klubu. Ale pozici si udržel Marek Benda a místopředsedkyní zůstala Eva Decroix.

Do předsednictva poslaneckého klubu byli nově zvoleni Štěpán Slovák, Lucie Bartošová, Jiří Havránek, Petr Sokol a Pavel Žáček.

„Poslanecký klub ODS vstupuje do dalšího období s jasnou ambicí: spojit zkušenost s novou energií a být viditelnou, konstruktivní, pracovitou a srozumitelnou silou ve Sněmovně. Nové tváře ve vedení klubu nejsou jen personální změnou, ale postojem, že ODS je otevřená novým přístupům a připravená oslovovat další voliče. Chceme důsledně hájit svobodu, odpovědnost a zdravý rozum v politice a být aktivní opozicí vůči populismu a extremismu,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka

„Vedení se určitě převolí, objeví se tam určitě noví lidé,“ avizoval na volebním kongresu Kupka.

V čele poslaneckého klubu ODS je Benda od prosince 2021. Poslancem je už od února 1990, kdy byl ještě v České národní radě, do Poslanecké sněmovny se dostal v lednu 1993 a od té doby se stal jejím téměř nepostradatelným inventářem.

V minulém volebním období byl Benda spolehlivou oporou tehdejšího šéfa ODS a premiéra Petra Fialy. A teď na něj vsadil i Kupka.

