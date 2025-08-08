Redakci iDNES.cz to sdělil mluvčí hasičů Vojtěch Sosna.
„Jedná se o požár rozvaděče v restauraci,“ řekl Sosna s tím, že centrum se podařilo evakuovat a krátce po 15. hodině se požár podařilo hasičům zlikvidovat.
Kromě hasičů jsou na místě i policisté a záchranáři, kteří pomáhali s evakuací rozsáhlého obchodního centra. Centrum muselo opustit celkem 1400 lidí.
„V současnosti probíhá vyšetřování příčin požáru, ale obchodní centrum je pro zákazníky již otevřeno,“ dodal mluvčí hasičů.
