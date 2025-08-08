Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny

  15:18
V obchodním centru Flora na pražském Žižkově vypukl v pátek odpoledne požár. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Evakuovalo se na 1 400 lidí. Podle mluvčího pražských hasičů začal hořet elektrický rozvaděč v jedné z restaurací, která je přímo v prostorech centra.

Redakci iDNES.cz to sdělil mluvčí hasičů Vojtěch Sosna.

„Jedná se o požár rozvaděče v restauraci,“ řekl Sosna s tím, že centrum se podařilo evakuovat a krátce po 15. hodině se požár podařilo hasičům zlikvidovat.

Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Kromě hasičů jsou na místě i policisté a záchranáři, kteří pomáhali s evakuací rozsáhlého obchodního centra. Centrum muselo opustit celkem 1400 lidí.

„V současnosti probíhá vyšetřování příčin požáru, ale obchodní centrum je pro zákazníky již otevřeno,“ dodal mluvčí hasičů.

