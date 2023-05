Na nových dálnicích u Frýdku-Místku se objevily trhliny, část obchvatu zbourají

Řidiči využívající obchvat Frýdku-Místku se tedy budou muset zhruba na dva měsíce vrátit na původní cesty, části obchvatu se budou postupně opravovat.

Už v úterý byla uzavřena část obchvatu města, a to spojnice mezi D56 a D48. Řidiči jedoucí od Ostravy tak musejí sjíždět na původní silnici ke kruhovému objezdu.

„Bohužel musíme zhotovitele nechat opravit několik úseků vozovky, jedním z nich je úsek, kde se už jednou, ještě před zprovozněním této části obchvatu, musel betonový povrch bourat,“ konstatoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Bourat se bude celkem na třech úsecích dálnic D56 a D48. Jeden úsek je na přivaděči z D56 k D48, další dva pak přímo na D48. Jeden ve směru na Nový Jičín, druhý pak opačným směrem. Dohromady se bude bourat cca 500 metrů vozovky,“ doplnil ředitel ŘSD.

Hlavní opravy spojené s omezením provozu by měly být podle ředitele ŘSD hotovy do poloviny prázdnin.

„Opravy, které začaly v úterý 23. května, mají být hotovy do konce června. Hlavní práce by zde měly být dokončeny do 25. června, ale finální termín konce omezení by měl skončit nejpozději 30. června. V červenci by měla navázat druhá etapa oprav, na konci července by se už mělo jezdit bez jakýchkoliv omezení,“ upřesnil Mátl termíny oprav.

Tím ale opravy obchvatu Frýdku-Místku končit zřejmě nebudou. Zástupci ŘSD budou muset řešit i další problémy objevené na jeho trase.

Ve městě se začaly tvořit kolony

„Sledujeme i zbylé úseky, na některých místech se objevují trhliny, ale nejsou takového rázu, že bychom museli odstraňovat celý cemento-betonový kryt, ale i tam může docházet k lokálním sanacím nebo výměně desek,“ konstatoval Radek Mátl.

Dopravní omezení spojené s opravami se projeví hlavně na situaci ve Frýdku-Místku. „Už dnes se tvoří kolony například na Frýdlantské ulici, vnímám ale pozitivně, že oprava nebude stát daňové poplatníky ani korunu,“ komentoval situaci ve Frýdku-Místku primátor Petr Korč.

Se zprovozněním obchvatu chtělo město upravit stávající průtah, povolit odbočování vlevo na některých místech, s tím nyní ale bude muset počkat.

Primátor: Museli jsme odsunout úpravy

„Museli jsme kvůli tomu odsunout některé chystané úpravy na Hlavní třídě, které by kvůli intenzitě dopravy nebylo možné provést, ale věřím, že se situace brzy vrátí k normálu,“ dokončil frýdecko-místecký primátor.

Obchvat Frýdku-Místku se stavěl na dvě etapy. První část, jejíž součástí je i napojení dálnice D56 od Ostravy, která se nyní opravuje, se začala stavět v květnu 2018 a jezdí se po ní od konce loňského června.

Celý obchvat je v provozu od konce loňského roku, v některých úsecích ale zatím v polovičním profilu, čili se tam jezdí po polovině silnice v jednom pruhu každým směrem. Plné zprovoznění plánuje ŘSD v průběhu července.