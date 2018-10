Obcí s jednou kandidátkou přibývá. Občané mají na výběr jen z jedné strany

PRAHA Ve více než 1600 obcích je o výsledku komunálních voleb ze stranického hlediska předem rozhodnuto. Letos tam totiž kandiduje jen jediné sdružení. Počet obcí s jednou kandidátkou roste, mezi nimi jsou i Dolní Břežany, které čítají přes čtyři tisíce obyvatel.

Podle Českého statistického úřadu je v České republice 1606 obcí, kde se počet kandidátů v letošních komunálních volbách shoduje s počtem zastupitelů. Voliči pak mají na výběr jen z jednoho subjektu a už nyní vědí, kdo ve volbách zvítězí. V sedmnácti obcích dokonce volby ani nebudou, jelikož se tam nikomu nepodařilo sestavit kandidátku.

„Nemám z toho radost, protože kritika a opozice jsou důležité a prospěšné,“ říká pro Lidovky.cz starosta Dolních Břežan a kandidát sdružení Rozkvět (STAN) Věslav Michalik. V této obci nedaleko Prahy mohou místní obyvatelé volit pouze sdružení nezávislých kandidátů Rozkvět (STAN), není zde konkurenční strany.

„Beru to jako odraz situace, kdy většina lidí v té obci je spokojena a nemá takový problém, že by jim to stálo za to jít do voleb a kandidovat,“ vysvětluje svůj pohled starosta Michalik, který je v čele Dolních Břežan již od roku 2004. „V tomto směru to vnímám jako ocenění toho, co děláme,“ dodává. Na druhou stranu připouští, že by si opozici přál.

Povinnost dokládat své příjmy

Od minulých komunálních voleb počet obcí s jednou kandidátkou vzrostl. Český statistický úřad uvádí, že v roce 2014 kandidoval jeden subjekt v 1289 obcích, letos je toto číslo o více než tři sta vyšší. „Jako hlavní důvod nezájmu o kandidaturu považuji to, že představitelé obcí mají povinnost dokládat své příjmy, což zavedla předchozí vládní koalice,“ říká pro Lidovky.cz politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. „Ve chvíli, kdy někdo má ukazovat své soukromí, tak to spousta lidí nechce a radši nekandiduje,“ vysvětluje Kopeček.

Volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018.

Přes 360 tisíc lidí obývá obce, kde je už nyní jasné, jaké sdružení vyhraje letošní komunální volby. V Dolních Břežanech má žije 4127 obyvatel a jsou jedinou obcí v České republice nad čtyři tisíce obyvatel, kde kandiduje pouze jedno sdružení.

„Přijde mi to dost omezující. Všichni máme chodit k volbám, ale kdyby se mi zrovna Rozkvět (STAN) nelíbil, tak koho bych volila?“ konstatuje Alexandra Tomasová, jež má trvalé bydliště v Dolních Břežanech. „Takhle nemám na výběr,“ dodává. „Mně osobně konkurenční strana nechybí, stejně bych volil Rozkvět,“ říká další obyvatel Břežan Jaroslav Totušek.

Prázdná obálka - výraz nesouhlasu

„Myslím si, že účast v letošních volbách bude nižší než kdyby bylo na výběr z více subjektů,“ je přesvědčený starosta. „Vyzval jsem i ty občany, kteří by volili někoho jiného, aby k volbám přišli a jako výraz nesouhlasu vhodili do urny prázdnou obálku,“ prozradil Michalik.

V Dolních Břežanech se poprvé od roku 1990 uchází o hlasy voličů jen jeden subjekt. Sdružení nezávislých kandidátu Rozkvět vzniklo v roce 2002, od této doby Rozkvět drtivě porážel konkurenční strany, avšak letos je to poprvé, kdy proti sdružení nestojí nikdo. „Ostatní strany si asi řekly, že to nemá cenu, když Rozkvět pokaždé vyhrál,“ říká obyvatelka Břežan Amálie Kovářová. „Podle mě odvádí kvalitní práci, a tak lidé ani nemají důvod stavět protikandidátku,“ dodává. V předchozích komunálních volbách Rozkvět (STAN) získal patnáct mandátů, hnutí ANO dva mandáty. V roce 2010 pak proti Rozkvětu (STAN) stála ODS, která získala tři mandáty.

„Samozřejmě vždycky je lepší, kdyby v zastupitelstvu byla nějaká opozice, protože to je takové zpětné zrcadlo,“ konstatuje Kovářová, které i přes sympatie k Rozkvět (STAN) chybí pluralita názorů. „Zároveň mě to ale nijak neuráží, protože bych volila Rozkvět, i kdyby bylo konkurenční strany,“ doplňuje

Komunální volby společně s prvním kolem senátních voleb proběhnou 5. a 6. října 2018, výsledky budou známy v sobotu večer. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. října 2018.