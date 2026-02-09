Fond Evy Pavlové poprvé ukázal účty, pomohl při ničivých povodních

Z výroční zprávy vyplývá, že za zhruba rok a půl nadace Evy Pavlové přijala dary ve výši asi 2,6 milionu korun. Na charitativní účely pak šlo za dané období přes 1,1 milionu korun. Fond také ve výroční zprávě uvádí, že neměl zaměstnance.
„Členům orgánů v účetním období nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění,“ doplňuje fond s tím, že nepřijal ani žádné dotace a v daném období byl v zisku.
Manželka prezidenta podle zprávy vložila při vzniku do fondu 10 tisíc korun.
Zveřejněná výroční zpráva je za období od 11. listopadu 2023 až po 31. prosince 2024. Za loňský rok ještě není veřejně dostupná.
„V Nadačním fondu Evy Pavlové věříme, že naše společná podpora a úsilí mohou vytvářet lepší budoucnost pro nás všechny. Založen s hlubokým přesvědčením o potřebě pozitivních změn, náš fond se zaměřuje na poskytování pomoci a prostředků v různých oblastech naši společnosti,“ píše fond ve zprávě.
„Umíme rychle zacílit na životní situace“
Skvělé věci se podle fondu dějí, když se lidé spojí pro dobrou věc. „Na začátku jsme si řekli, že chceme posilovat rodiny, stát při samoživitelkách a samoživitelích, otevírat dětem a mladým nové příležitosti a dopřát seniorům důstojný, aktivní život,“ píše se dále ve zprávě.
Podle fondu se toto směřování osvědčilo a bude v něm pokračovat s důrazem na konkrétní a rychlou pomoc.
„Uplynulé období pro nás znamenalo vznik a rozvoj. Vytvořili jsme Rozcestník pomoci, který propojuje lidi v nesnázích s ověřenými organizacemi, a přidali další partnery i dobrovolníky. Díky tomu se podpora dostává tam, kde je skutečně potřeba, a umíme ji rychle zacílit na konkrétní životní situace,“ popisuje zpráva.
Nejsou v tom sami
Zvlášť silně to fond podle zprávy cítil po zářijových povodních 2024 na Moravě. Na webu podle svých slov okamžitě nasměrovali veřejnost na efektivní způsoby pomocí a v prosinci přímo v Jeseníku předali městu příspěvek.
„Spojili jsme to s mapováním škod a podporou místních škol. Povědomí, že v tom nejsou sami, bylo pro místní stejně důležité jako samotná finanční pomoc,“ doplňuje fond první dámy.
Mimo jiné poukazuje na pomoc neziskové organizace Nedoklubko, a to pořízením realistického simulátoru Paul 2.0 pro výcvik zdravotníků u předčasně narozených děti na klinice U Apolináře. „Jde o první zařízení svého druhu v Česku. Jsme hrdí, že jsme byli u toho,“ komentuje pomoc fond.
„Do dalšího období jdeme s jasným plánem – posílit podporu dětí ve vzdělávání a volnočasových aktivitách, dát samoživitelům praktičtější i rychlejší oporu a rozvíjet mezigenerační programy pro seniory,“ píše fond ve zprávě.
Pomoc mrznoucí Ukrajině
V letošním roce například nadace Evy Pavlové poskytla humanitární pomoc mrznoucí Ukrajině, která v posledních týdnech čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022.
Na pomoc před několika dny upozornila organizace Paměť národa na sociální sítí X. „Kdyby se něco podobného dělo nám, našim dětem či vnoučatům, také bychom stáli o to, aby nám někdo podal pomocnou ruku. Proto ji dnes podáváme my,“ citovala organizace slova první dámy.
Navíc ze svého Nadačního fondu darovala na sbírku 500 tisíc korun, doplnila Paměť národa.
Bezplatná právní pomoc
Nadace také nedávno představila projekt na podporu samoživitelek a samoživitelů. „Je dobré přinášet pozitivní zprávy,“ řekla na v lednu na tiskové konferenci Pavlová. Projekt je zaměřený na bezplatnou právní pomoc ohledně takzvané rozvodové novely.
Podle Pavlové se změnou novely totiž vyvstala celá řada otázek. „V každém regionu jsme proto vyhledali advokáty a advokátky, kteří se specializují na rodinné právo,“ uvedla.
„Pomáhat je potřeba všude. Věnovali jsme se také duševnímu zdraví, to je podpůrné téma, kterým se zabýváme,“ popsala Pavlová další projekt. „Je potřeba, aby se k sobě lidé chovali hezky,“ vzkázala.
21. ledna 2026