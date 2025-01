Nadváhu má v Česku polovina třináctiletých dětí. Motivovat ke sportu je budou superhrdinové

Podle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 v daném věku asi 673 000 dětí. Nadváhu mělo ve stejném roce podle průzkumu u pediatrů deset procent dětí, obézních bylo 16 procent.

„V české populaci roste podíl obézních dětí, které se nehýbou. Může za to z velké části covid, kdy děti nemohly chodit do školy, sportovat a navštěvovat kroužky,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Prevence dětské obezity je podle něj důležitá ve chvíli, kdy děti mají jen nadváhu. Podle odborníků může vést k cukrovce, poruchám trávení nebo srdečním nemocem či k poruchám pohlavnímu vývoje.

„Děti s nadváhou jsou ideální cílovou skupinou pro preventivní programy, protože jejich zdravotní stav je stále reverzibilní. U těchto dětí je šance na návrat k normální hmotnosti,“ popsal autor projektu, dětský kardiolog Petr Jehlička. Zásadní je podle něj zapojení celé rodiny, se kterým počítá i nový projekt.

Rodiče, kteří by měli zájem svoji rodinu do projektu zapojit, mohou oslovit dětského praktického lékaře, uvedla Kristýna Martináková z Národního screeningového centra. Do pilotního projektu zapojí MZd zhruba stovku lékařů. U nich zapojené děti podstoupí vstupní vyšetření a další kontroly po třech měsících, kdy lékař znamenaná výšku, váhu a krevní tlak.

Zároveň u zapojených lékařů dostanou chytrý náramek, který monitoruje jejich aktivitu, a vlastní ID číslo do mobilní aplikace. Jeden týden v měsíci pak zaznamenají i jídelníček.

„Mohou například získávat odměny a vytvářet si postavy superhrdinů za splněné úkoly,“ dodala Martináková. S vlastním zařízením Garmin se pak může zapojit i veřejnost, aplikace je volně ke stažení.

Její vytvoření a tříletý provoz stál podle MZd 13 milionů korun z evropských fondů. Pokud se program osvědčí, mohly by ho podle Válka financovat zdravotní pojišťovny ze svých fondů prevence. „Pokud se to povede, aplikace je vytvořená a může pokračovat s minimálními náklady,“ dodal Jehlička.

Spolu s ní funguje edukační web a praktičtí lékaři budou dostávat pravidelně data od svých zapojených pacientů. Zároveň autoři počítají s využitím dat pro další projekty prevence dětské obezity.